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Ailesine yük olmamak için çamaşırhanede çalışıyordu
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17 yaşındaki Aleyna'nın vasiyeti yerine getirdildi

Antalya'da trafik kazasının ardından tedavi gördüğü hastanede 3 gün sonra beyin ölümü gerçekleştikten sonra babasının vedalaşmak için bayramın birinci günü organlarını bağışladığı 17 yaşındaki Aleyna Hatun Budanır'ın karaciğeri ve kalbi iki hastaya nakledildi. Acılı baba kızının ölümüne neden olan sürücünün serbest bırakılmasına tepki gösterirken, "Devletim kızımın kanını yerde bırakmaz" dedi. Aleyna'nın eğitim hayalleri gerçekleştirebilmek için çamaşırhane de çalıştığı öğrenilirken, organ naklinin genç kızın vasiyeti olduğu ifade edildi.

22.08.2018 - 12:49 | Güncelleme: İHA

Antalya'da 16 Ağustos'ta Antalya-Burdur karayolundaki tali yoldan karşıya geçmek isteyen lise öğrencisi 17 yaşındaki Aleyna Hatun Budanır'a H. K., idaresindeki otomobil çarptı. Akdeniz Üniversitesi Hastanesi’ne kaldırılan genç kızın 3 gün önce beyin ölümü gerçekleşti, dün de organları ailesi tarafından bağışlandı.
Kurban Bayramı’nın ikinci gününde Adli Tıp Kurumu morgunda kızının otopsi işlemleri takip eden acılı baba Şahimerdan Budanır, en acı bayramlardan birini yaşadığını söyledi. Budanır, 16 Ağustos'ta kızına gece mesaisinden dönerken Döşemealtı ilçesi Antalya-Burdur Karayolu'nda tali yoldan karşıya geçmeye çalıştığı sırada otomobil çarptığını aktardı.

"VASİYETİYDİ"

Kızını Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldığını ifade eden Budanır, “3 gün sonra da beyin ölümünün gerçekleşti. Organ bağışı için görüştüler. Annesi de 'Kızımla bayramlaşalım, vedalaşalım. Bayramın birinci günü organlarını alın' dedi. Bunun üzerine kızım 2 gün makineye bağlı yaşatıldı. Bayramın birinci gün sabah da makine kapatıldı, organları alındı.Kızımın da zaten vasiyeti vardı, evde doktor programları izlerken, kendisine bir şey olursa organlarını bağışlanmasını söylemişti. Bizde vasiyetini yerine getirdik. " dedi. 

AİLESİNE YÜK OLMAMAK İÇİN ÇALIŞIYORDU

“Kızının hayallerinin olduğunu dile getiren Şahimerdan Budanır, “Hayalleri olan bir insandı. Kızım iç mimar olmak istiyordu. 'Baba sana yük olmak istemiyorum. Daha iyi dershanelere gitmek istiyorum' dedi. Çamaşırhanede çalışmaya başladı. Gece mesai çıkışı kaza oldu. Aleyna hayalleri için öldü. İtalyanca öğrenmek, İzmir'de okumak istiyordu. Sokağa bile az çıkardı. Kendini okumaya adamıştı. Hep kitap okurdu." diye konuştu.

"HAYALLERİ DE GÖMÜLDÜ"

Hayatlarının en zor bayram gününü yaşadıklarına anlatan Budanır, "Bütün ailece kızımla son defa bayramlaştık. Üniversiteyi bitirmiş, gelinliğini giymiş olsaydı bu kadar zor olmazdı. Ama 17 yaşında dünyalar güzeli bir kız. Hayalleri de gömüldü."dedi.

"ADALET YERİNİ BULACAKTIR"

Adaletin yerini bulmasını isteyen acılı baba Budanır, “ Adalet yerini bulsun. Başka Aleynalar yanmasın. Bize çarpan sürücü tutuksuz yargılanacak. Ben devletimize inanıyorum, güveniyorum. Cezasını çekecektir. Tek tesellimiz 6 aile bayram etti. İkinci bayramı yaşadı. Allah onları mutlu etsin. Allah bu acıyı kimseye vermesin." İfadelerine yer verdi.

“KARACİĞER VE KALP NAKLEDİLDİ"

Aleyna Budanır'dan alınan kalp 24 yaşındaki Burak Zeybek'e, karaciğer ise 62 yaşındaki Kemal Çevik'e nakledildi. Böbrek ve korneaların alıcıların ise belirlenmeye çalışıldığı öğrenildi.

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