17 yaşındaki kız çocuğu iş kazası kurbanı

Karaman’da plastik enjeksiyon makinesine eşarbını kaptıran 17 yaşındaki yabancı uyruklu kız çocuğu hayatını kaybetti.

İHA'nın haberine göre olay, Karaman Organize Sanayi Bölgesi’nde (OSB) faaliyet gösteren bir plastik kasa fabrikasında meydana geldi.

EŞARBINI MAKİNEYE KAPTIRDI

Edinilen bilgiye göre, Afganistan uyruklu 17 yaşındaki Zahra Hosseını, çalıştığı esnada bir anlık dalgınlığı sonucu eşarbını plastik enjeksiyon makinesine kaptırdı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Durumu fark eden diğer çalışanlar hemen yardıma koşarken, ihbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Hosseını, ambulansla kaldırıldığı Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.