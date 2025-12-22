Habertürk
        Haberler Gündem Güncel 17 yaşındaki kız çocuğu iş kazası kurbanı | Son dakika haberleri

        17 yaşındaki kız çocuğu iş kazası kurbanı

        Karaman'da feci bir kaza meydana geldi. Kentte bir iş yerinde plastik enjeksiyon makinesine eşarbını kaptıran 17 yaşındaki yabancı uyruklu kız çocuğu hayatını kaybetti

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 22.12.2025 - 13:04 Güncelleme: 22.12.2025 - 13:04
        Kız çocuğu iş kazası kurbanı
        Karaman’da plastik enjeksiyon makinesine eşarbını kaptıran 17 yaşındaki yabancı uyruklu kız çocuğu hayatını kaybetti.

        İHA'nın haberine göre olay, Karaman Organize Sanayi Bölgesi’nde (OSB) faaliyet gösteren bir plastik kasa fabrikasında meydana geldi.

        EŞARBINI MAKİNEYE KAPTIRDI

        Edinilen bilgiye göre, Afganistan uyruklu 17 yaşındaki Zahra Hosseını, çalıştığı esnada bir anlık dalgınlığı sonucu eşarbını plastik enjeksiyon makinesine kaptırdı.

        SORUŞTURMA BAŞLATILDI

        Durumu fark eden diğer çalışanlar hemen yardıma koşarken, ihbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Hosseını, ambulansla kaldırıldığı Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

