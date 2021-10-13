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Haberler Gündem 3. Sayfa SON DAKİKA: 17 yıllık cinayetin failleri yakalandı - Haberler
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Diyarbakır'da 17 yıllık cinayetin failleri yakalandı

Diyarbakır'da 2004 yılındaki cinayetin sanıkları, 17 yıl sonra Ergani ilçesindeki ikametlerinde operasyonla yakalandı

SON DAKİKA: 17 yıllık cinayetin failleri yakalandı - Haberler
17 yıllık cinayetin failleri yakalandı
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İHA

Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı, Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ve Ergani İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince nitelikli suçlardan aranan şahısların yakalanmasına yönelik operasyon başlattı.

Yapılan titiz çalışmalar sonucunda, 2004 yılında Diyarbakır il merkezinde işlenen "Kasten adam öldürme" suçundan 17 yıldır firari olarak aranan ve hakkında 10 yıl kesinleşmiş hapis cezası mevcut M.D. ile hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası mevcut Z.D. isimli şüpheliler Ergani ilçesi Caferan Mahallesi'nde bulunan ikamet adreslerinde operasyonla kıskıvrak yakalandı.

Şüpheliler, jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan açıklamada ise, "Halkımızın huzur ve güvenliğinin sağlanmasına yönelik yürütülen adli ve mülki görevlere artan bir azim ve kararlılıkla aralıksız olarak devam edilmektedir" denildi.

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