1732'den beri açık! Dünyanın en eski kitapçısı nerede? Portekiz’deki Livraria Bertrand’ın hikayesi...

Her şehirde bir kitapçı vardır; ama her kitapçının bir tarihi yoktur. Lizbon’un kalbinde, yüzyılları aşan bir geçmişe sahip Livraria Bertrand, kitapların ölümsüzlüğünü kanıtlar gibi duruyor. Avrupa’nın kültür tarihinde önemli bir yere sahip olan bu mekân, yalnızca okurların değil, gezginlerin de uğrak noktası.

PORTO’DAN DEĞİL, LİZBON’DAN DÜNYAYA AÇILAN BİR KİTAP KAPISI

Kitapçılar, şehirlerin sessiz tarihçileri gibidir. Bazıları sadece kitap satmaz, aynı zamanda yüzyılları aşan bir belleği korur. Portekiz’in başkenti Lizbon’daki Livraria Bertrand da işte böyle bir yer: dünyanın en eski faaliyet gösteren kitapçısı unvanını taşıyan bu yapı, yalnızca raflarındaki kitaplarla değil, duvarlarındaki hikâyelerle de büyülüyor.

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KÜTÜPHANE DEĞİL, BİR YAŞAM TARZI

Livraria Bertrand, 1732 yılında açıldığında Avrupa henüz Aydınlanma Çağı’nın etkileriyle yoğruluyordu. Kitapların yalnızca bilginin değil, devrimlerin de taşıyıcısı olduğu bir dönemde açılan bu kitapçı, sadece satış yapılan bir dükkân olmanın ötesindeydi. Lizbon’un Chiado semtinde bulunan bu butik kitapçı, zamanla yazarların, filozofların ve okurların buluşma noktası hâline geldi.