178 Neyin Numarası? 178 Numarası Kimin, Neden Arar?

178 Neyin Numarası?

Az öncede belirttiğimiz gibi telefonumuza gelen bilinmeyen çağrılar bazen tedirgin edici olabiliyor. Ancak sizi arayan telefon numarası üç haneli, kısa numaralardan biri ise kaygılanmanıza gerek olmadığını söyleyebiliriz. Çünkü üç rakamlı telefon numaraları genellikle özel servis numaraları olup, büyük oranda devlete ait kurum ve kuruluşlar tarafından kullanıyorlar. Ancak yine de üç rakamlı bir hattan arandığınızda, sizi arayan numaranın kime ait olduğunu ve sizi arama nedenini merak etmeniz oldukça doğal… Telefonunuza gelen çağrılardan birini de 178 numarası oluşturuyor ise 178 neyin numarası konusuna açıklık getirelim. 178 de pek çok üç haneli telefon numarasında olduğu gibi devlete ait, resmi bir çağrı merkezidir. Bu nedenle 178 tarafından herhangi bir çağrı aldıysanız eğer bu hattın güvenilir bir numara olduğu konusunda emin olabilirsiniz. ALO 178, Radyo ve Televizyon Üst Kurulu’na yani kısaca RTÜK’e ait bir çağrı merkezidir. Ancak 178 ile ilgili merak edilenler bununla sınırlı değil. 178 numarası neden arar sorusuna geçmeden önce 178 kimin numarası sorusunu daha yakından inceleyelim.

178 Kimin Numarası? ALO 178’in Radyo ve Televizyon Üst Kurulu’na ait bir telefon numarasıdır. Kısaca RTÜK olarak anılan kurul, Türkiye’deki radyo ve televizyonlarda verilen yayınları denetlemekle görevlidir. Radyo veya televizyon yayınları içinde vatandaşa rahatsızlık veren yayınlar, RTÜK’e şikayet edilebilir. Anayasal şekilde kurulmuş olan RTÜK aslında kamu tüzel kişiliği olarak da geçer. Vatandaşlar tarafından dile getirilen şikayetleri değerlendirenler ise RTÜK üyeleridir. RTÜK üyeleri, Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından seçilerek görevlendirilir. TBMM Genel Kurulu tarafından seçilen üyelere gelen şikayetler, yayın kuruluşlarının denetlenmesini kolaylaştırır. Yani 178 kimin numarası dediğimizde vatandaşların yayınlarla ilgili rahatsız oldukları konuları dile getirebilecekleri bir platformdan söz ediyoruz. Radyo ve Televizyon Üst Kurulu’nun çağrı merkezi olan ALO 178’n genel görevleri şöyle sıralanabilir; - Radyo ve Televizyon yayınlarını denetler ve değerlendirir.

- İzleyicilerden gelen şikayetleri ve talepleri dinlerler.

- Herhangi bir ihlal söz konusu olduğunda cezai yaptırım uygularlar.

- Oluşturulan şikayet süreci ile ilgili vatandaşa geri bildirim vermek.

- Kamuoyunun, yayınların içeriklerine olan tepkilerini ölçmek.

- Yayıncılıkla ilgili etik ilkeler doğrultusunda standartları belirlerler.

- Yayın kuruluşlarına yayın lisansı verme ya da yayın lisansını iptal etme yetkilerini kullanırlar. Vatandaşların radyo ve televizyon yayınları ile ilgili şikayet ya da önerilerini dile getirmek için arayabildiği ALO 178’den size de çağrı gelebilir. 178 numarası neden arar konusunda bilgi edinmek isteyenler için işte 178 numarası neden arar sorusunun cevabı…