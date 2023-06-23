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Haberler Yaşam Astroloji 18 Aralık Hangi Burç? 18 Aralık Burcu Yükseleni, Yorumu ve Özellikleri Nedir?
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18 Aralık hangi burç? 18 Aralık burcu yükseleni, yorumu ve özellikleri nedir?

Aralık ayında doğan kişilerin burcu yaydır. Peki, 18 Aralık hangi burç? 18 Aralık’ta doğan kişiler yay burcudur. Yay burcunda doğanlar, özgür bir ruha sahiptir. Her zaman iyimser ve neşeli olur. Bu da pozitifliği tutkulu kişiliklerinin bir parçası haline getirir. Genel olarak, Yaylar, hayata karşı iyimser ve coşkulu tavırlarıyla tanınırlar, bu da onları etrafta olmaktan bir zevk ve harika motive edici kılar.

18 Aralık Hangi Burç? 18 Aralık Burcu Yükseleni, Yorumu ve Özellikleri Nedir?
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Yay burcunun kendi içinde birçok farklı özelliği vardır. Yay burcu, değişken burçlardan biri olarak gruplandırılır ve kavrama yetenekleri gelişmiştir. Bu nedenle, yay burçları önemsedikleri her işte, özellikle ciddi işlerde, kariyer konusunda ve felsefede becerikliliklerinin de katkısıyla başarılı olurlar.

18 Aralık Burcu Yükseleni, Yorumu ve Özellikleri Nedir?

Yay burcunun hayat mottosu iyi düşün, iyi ol ’dur. Çok fazla iyimserlik, onun olaylara dalmasına ve hayatının bazı alanlarında önemli sorunlar yaratmasına da neden olabilir. Yay burçları çok doğrudandır ve bu bazen ilişkilerde, özellikle de güçlü duyarlılığa sahip kişilerle bazı sorunlara yol açabilir. 18 Aralık Burcu Yükseleni, yorumu ve özellikleri nedir? Bir yay burcunu giyiminden ve neşesinden tanıyabilirsiniz. Giyim olarak rahat kıyafetler tercih ederler ve bazen de bohem giyim tarzını benimserler. Yay burçları aynı zamanda, özgürlüklerine son derece düşkün insanlardır. Kendilerini kısıtlayan durumlardan ve insanlardan uzak durmaya çalışırlar. Öyle ki özgürlük onlar için başka bir mevzudur. Bunu belirtmek için saç stilleriyle ve takılarıyla da ön plana çıkarlar. Başkalarının farklı fikirlerine saygı gösterirler, yargılamak onlara göre değildir ve düşünce özgürlüğüne önem verirler. Yay burcu insanları aynı zamanda oldukça sabırlıdır.

18 Aralık Yükseleni Nedir?

Yükselen burç, kişinin doğum saati ve doğum yerine göre hesaplanır. Bu bilgi olmadan yükselen burç yorumu yapılamaz. 18 Aralık yükseleni nedir? Sorusuna genel tabir ile şu şekilde cevap verilebilir:

  • 00:00 – 02:00 arası yükselen Başak olur
  • 02:30 – 04:40 arası yükselen Terazi olur
  • 05:00 – 07:25 arası yükselen Akrep olur
  • 10:30-12:00: arası yükselen Oğlak Burcu
  • 12:30-13:00 arası yükselen Kova Burcu
  • 13:30-14:00 arası yükselen Balık Burcu
  • 14:30-15:00 arası yükselen Koç Burcu
  • 15:30-16:00 arası yükselen Boğa Burcu
  • 16:30-18:00 arası yükselen İkizler Burcu
  • 18:30-20:00 arası yükselen Yengeç burcu
  • 20:30-23:00 arası yükselen Aslan Burcu

18 Aralık Burcu Kadını

Optimist ve enerji dolu olmak yay burcu kadınının özellikleri arasındadır. Yay burcu genellikle pozitif, neşeli ve enerjik bir kişiliğe sahip olabilir. Yay kadını da genellikle bu özellikleri taşır. Hayata karşı olumlu bir bakış açısına sahip olur, maceralara ve yeni deneyimlere açıktır. Yay kadınları doğal taş olarak Turkuazı kullanabilir. Turkuaz, cesaret, doğruluk, adalet, bolluk ve bilgelik gibi özellikleri sembolize eder. Yay burcunun doğasında olan maceracılığı, özgürlük arzusunu ve iyimserliğini destekler.

Aynı zamanda, turkuazın koruyucu ve şifalandırıcı özellikleri sayesinde Yay burcu kişilerin enerjilerini dengede tutmalarına yardımcı olabilir. 18 Aralık burcu kadını cömert ve yardımseverdir. Yay kadını da genellikle başkalarına yardım etmeyi sever. Elindeki imkânları başkalarıyla paylaşmayı tercih eder. Genellikle kendinden emin, cesur ve kararlıdır. İnsanları etkileyebilir ve ilham verebilir. Partilerin aranılan yüzüdür, eğlenceli ortamların göz bebeğidir. Bir yay kadınını etkilemek için bilgili ve kültürlü olmak gerekir. Yay kadını için; araştırma yeteneği güçlü, seyahat etmekten hoşlanan felsefi konuşmalar yapabilecek, her konuda sohbet edebileceği kişi önemlidir. İletişimin olmadığı bir ortamda yay kadınını tutmak çok zordur.

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Haberi Hazırlayan : Kübra Çorluk

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