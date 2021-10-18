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Haberler Sağlık
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18 Ekim Koronavirüs tablosu vaka sayısı açıklanıyor - Son Dakika corona virüs vaka, test ve vefat sayısı

Koronavirüs salgınında olumlu gelişmeler yaşanıyor. 36 bine kadar yükselen vaka sayısında düşüş başlamış durumda. Konuyla ilgili olarak gözler bugünün tablosuna çevrildi. Beklenen açıklama ise 20:00 sularında gelecek...

18 Ekim Koronavirüs tablosu vaka sayısı açıklanıyor - Son Dakika corona virüs vaka, test ve vefat sayısı

17 Ekim korona vaka sayıları 30 binin altına düştü. Korona vaka sayısı 17 Ekim verileri akşam saatlerinde Sağlık Bakanlığı tarafından kamuoyuyla paylaşılacak. Dün ki veriler ise geçtiğimiz akşam saatlerinde kamuoyuyla paylaşıldı. Dün açıklanan son dakika verilere göre pozitif vaka sayıları 30 binin altında kaydedildi. Merak edenler için dün akşam açıklanan güncel korona vaka ve vefat sayılarını haberimizde derledik. İşte güncel veriler...

KORONA 18 EKİM VAKA SAYILARI AÇIKLANDI MI?

Koronavirüs 18 Ekim Pazartesi günü verileri akşam saatlerinde Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ve Sağlık Bakanlığı'nın "https://covid19.saglik.gov.tr/" sitesi tarafından kamuoyuyla paylaşılacak.

17 EKİM KORONA VAKA SAYILARI

En güncel koronavirüs tablosuna göre; 17 Ekim Pazar tarihi itibariyle Türkiye'de son 24 saatte 24 bin 114 kişinin testi pozitif çıktı, 186 kişi ise hayatını kaybetti

TÜRKİYE'NİN GÜNLÜK KORONAVİRÜS KARNESİ...

18 yaş üstü nüfusta ikinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 76,21, birinci doz aşı yapılanların oranı yüzde 88,38 olarak gerçekleşti.

Türkiye'de bugüne kadar uygulanan aşı sayısı 113 milyon 971 bin 512'ye yükseldi. Kovid-19 salgınıyla mücadele kapsamında son 24 saatte 109 bin 276 doz aşı uygulandı.

En az iki doz aşı uygulananların oranının en yüksek olduğu 10 il, Kırklareli, Muğla, Ordu, Amasya, Çanakkale, Eskişehir, Osmaniye, Edirne, Balıkesir ve Burdur oldu.

En az iki doz aşı yapılanların oranının en düşük olduğu iller ise Şanlıurfa, Batman, Diyarbakır, Muş, Siirt, Mardin, Bitlis, Bingöl, Ağrı ve Bayburt olarak sıralandı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadeleri kullandı: "Herkesin huzurunda gençlerimize çağrıda bulunmak istiyorum, yarın yeni bir hafta başlıyor. Sizleri, aşılarınızı olmak üzere sağlık kurumlarımıza bekliyoruz. Aşı olmaya kararlı gelmeniz şart değil, bir sorunuz varsa cevap vermeye hazırız. Ne olursa olsun, yeter ki ihmal etmeyin."

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