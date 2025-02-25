İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından 2007–2036 Bienal Sponsoru Koç Holding'in desteğiyle düzenlenecek 18. İstanbul Bienali'nin başlığı ve kavramsal çerçevesi 25 Şubat Salı günü tarihi Beyoğlu Spor Kulübü binasındaki basın toplantısıyla duyuruldu.

İstanbul Bienali Direktörü Kevser Güler'in açış konuşmasıyla başlayan basın toplantısında küratör Christine Tohmé, küratoryal yaklaşımını katılımcılarla paylaşarak bienalin başlığının "Üç Ayaklı Kedi" olduğunu açıkladı.

Yine ücretsiz olarak gezilebilecek bienalin ilk ayağı, kendini koruma ve gelecek olasılıkları temaları etrafında biçimlenecek.

İlk ayağı 20 Eylül–23 Kasım 2025 tarihleri arasında gerçekleştirilecek 18. İstanbul Bienali'nin basın ön izlemeleri 16–19 Eylül 2025, profesyonel ön izlemeler ise 18–19 Eylül 2025'te yapılacak.

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Basın toplantısının düzenlendiği Beyoğlu Spor Kulübü'nün tarihi 1877 yılına kadar uzanıyor.

İstanbullu Rumlar tarafından Ermis adıyla kurulan kulüp, 1886'da Athlitikos Sillogos Pera, 1914 yılında Peraclub adını aldı. Cumhuriyetin kuruluşuyla birlikte adı Beyoğlu Spor Kulübü oldu. 18. İstanbul Bienali kapsamında çeşitli performanslara da ev sahipliği yapacak olan mekânda spor tarihinin mihenk taşlarından Beyoğlu Spor Kulübü'nün köklü tarihine ışık tutan bir müze de yer alıyor.

İstanbul Bienali Direktörü Kevser Güler ve küratör Christine Tohmé

ÜÇ AYAKLI KEDİ / THE THREE-LEGGED CAT

Christine Tohmé, kaleme aldığı küratoryal metinde bienalin üç yıla yayılan yapısını şöyle açıklıyor:

"Üç ayağı üzerinde 2025'ten 2027'ye uzanan 18. İstanbul Bienali, her yönüyle bir kediyi andırıyor. Zaman içinde esneyerek ayaklarını yere basıyor; sohbetlerden, egzersizlerden ve aralıksız haber akışından beslenen bir ritmi benimsiyor.

Tema olarak kendini koruma ile gelecek olasılıklarını merkeze alan bienalin ilk ayağı, 20 Eylül–23 Kasım 2025 tarihleri arasında 40'tan fazla sanatçının eserini içeren bir sergiyle birlikte performanslar, gösterimler ve konuşmalar sunuyor.

2026'daki ikinci ayak, bir akademi oluşturmaya ve yerel inisiyatiflerle işbirliği içinde bir kamusal program dizisi geliştirmeye odaklanıyor.

2027'de ise bienal üçüncü ayağına yaslanarak dinleniyor; yol boyunca karşılaştıklarını bir araya getiren son bir sergi ve atölye programıyla tamamlanıyor."