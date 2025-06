18 kişilik gasp çetesi çökertildi

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri önemli bir gasp çetesini çökertti. Habertürk muhabiri Mustafa Şekeroğlu’nun haberine göre; silahlı yaralama, yağma, oto hırsızlığı, suç işlemek amacıyla örgüt kurma, genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması, mala zarar verme, kasten yaralama, tehdit suçları ile ilgili şüpheli şahısların tespiti ve yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı.

29 Nisan ile 16 Haziran arasında İstanbul merkezli Muğla, İzmir, Bursa illerinde gerçekleştirilen operasyonlarda 18 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerden 9’u çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. 2 şüpheli hakkında adli kontrol kararı alındı. 7 şüphelinin ise adliyedeki işlemleri devam ediyor.

Yapılan operasyonlarda şüphelilerin yakalandıkları adreslerden birinde odanın tamamının uyuşturucu serasına dönüştürüldüğü görüldü. 32 kök halinde ele geçirilen kenevir bitkisi için yapay ışıklarla güneş ortamı oluşturulmaya çalışıldığı tespit edildi. Ayrıca bina içerisine koku gitmemesi için havalandırma sistemi ile çatıya baca döşedikleri gözlemlendi.

Çalışmalarda, gasp çetesinin, tehdit amaçlı ev ve işyerlerine yönelik yaptıkları silahlı saldırılara ait olay anına ait cep telefonu ile çekilen görüntülere ulaşıldı. Ayrıca suç örgütünün adreslerinde sadece uyuşturucu madde değil 4 adet kalaşnikof silah, 2 ruhsatsız tabanca, 6 şarjör, 8 fişek, 1 çalıntı motor, 2 adet ikiz plaka ve 1 cep telefonu ele geçirildi.

GAYRETTEPE’DE AÇIKLAMALARDA BULUNDU

İstanbul İl Emniyet Müdürü Selami Yıldız ele geçirilen ürünlerin sergisinin yapıldığı Gayrettepe Asayiş Şube Müdürlüğü Binası önünde açıklamalarda bulundu. Yıldız, Asayiş Şube Müdürlüğü'nden Sorumlu Müdür Yardımcısı Cemal Ünlü’den brifing aldı. Selami Yıldız’a Asayiş Şube Müdür Yardımcıları İbrahim Öztürk ve Cüneyt Yılmaz ile Medya Halkla İlişkiler ve Basın Protokol Müdürü Süleyman Gökdemir’de eşlik etti.

“ŞEHİR EŞKİYALARINA GEÇİT VERMEYECEĞİZ”

Emniyet Müdürü Selami Yıldız “Kıymetli Basın Mensupları; Asayiş Şube Müdürlüğümüzce kamu düzenini bozmaya çalışan şehir eşkıyalarına yönelik İstanbul merkezli 3 ilde yapılan operasyonlarda; 18 şahıs gözaltına alınmış, bunlardan 9’u tutuklanmış, 2’si adli kontrol şartıyla serbest kalmış, 7 şahsın işlemleri ise devam etmektedir. Yapılan operasyonlar sonucunda; 4 adet AK-47 uzun namlulu silah, 2 adet tabanca ve çok sayıda fişek. Bol miktarda uyuşturucu ve uyuşturucu madde üretiminde kullanılan malzemeler ele geçirilmiştir Her sokakta, her caddede, her köşe başında biz varız! Hiçbir çeteye, hiçbir organize yapıya ve şehir eşkıyalarına geçit vermeyeceğiz” dedi.