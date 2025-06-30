18 kişilik gasp çetesi çökertildi

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri önemli bir gasp çetesini çökertti. Habertürk muhabiri Mustafa Şekeroğlu’nun haberine göre; silahlı yaralama, yağma, oto hırsızlığı, suç işlemek amacıyla örgüt kurma, genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması, mala zarar verme, kasten yaralama, tehdit suçları ile ilgili şüpheli şahısların tespiti ve yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı.

18 KİŞİ YAKALANDI

29 Nisan ile 16 Haziran arasında İstanbul merkezli Muğla, İzmir, Bursa illerinde gerçekleştirilen operasyonlarda 18 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerden 9’u çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. 2 şüpheli hakkında adli kontrol kararı alındı. 7 şüphelinin ise adliyedeki işlemleri devam ediyor.

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32 KÖK KENEVİR ELE GEÇİRİLDİ

Yapılan operasyonlarda şüphelilerin yakalandıkları adreslerden birinde odanın tamamının uyuşturucu serasına dönüştürüldüğü görüldü. 32 kök halinde ele geçirilen kenevir bitkisi için yapay ışıklarla güneş ortamı oluşturulmaya çalışıldığı tespit edildi. Ayrıca bina içerisine koku gitmemesi için havalandırma sistemi ile çatıya baca döşedikleri gözlemlendi.

EVE ATEŞ EDERKEN GÖRÜNTÜLER ÇIKTI

Çalışmalarda, gasp çetesinin, tehdit amaçlı ev ve işyerlerine yönelik yaptıkları silahlı saldırılara ait olay anına ait cep telefonu ile çekilen görüntülere ulaşıldı. Ayrıca suç örgütünün adreslerinde sadece uyuşturucu madde değil 4 adet kalaşnikof silah, 2 ruhsatsız tabanca, 6 şarjör, 8 fişek, 1 çalıntı motor, 2 adet ikiz plaka ve 1 cep telefonu ele geçirildi.