Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Gündem Güncel 18 kişilik gasp çetesi çökertildi | Son dakika haberleri

        18 kişilik gasp çetesi çökertildi

        İstanbul'un ilçelerinde kurşunlama, silahlı yaralama, yağma, oto hırsızlığı gibi çeşitli suçlara karışan suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyonlarda 18 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerden 9'u çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken şüphelilerin adreslerinde uyuşturucu serası bulundu. Gasp Büro ekiplerince ele geçirilen ürünler Gayrettepe Asayiş Şube Müdürlüğü Bahçesinde sergilendi. İstanbul Emniyet Müdürü Selami Yıldız yaptığı açıklamada "Hiçbir çeteye, hiçbir organize yapıya ve şehir eşkıyalarına geçit vermeyeceğiz" dedi

        Giriş: 30.06.2025 - 19:06 Güncelleme: 30.06.2025 - 19:17
        ABONE OL
        ABONE OL
        18 kişilik gasp çetesi çökertildi
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri önemli bir gasp çetesini çökertti. Habertürk muhabiri Mustafa Şekeroğlu’nun haberine göre; silahlı yaralama, yağma, oto hırsızlığı, suç işlemek amacıyla örgüt kurma, genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması, mala zarar verme, kasten yaralama, tehdit suçları ile ilgili şüpheli şahısların tespiti ve yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı.

        18 KİŞİ YAKALANDI

        29 Nisan ile 16 Haziran arasında İstanbul merkezli Muğla, İzmir, Bursa illerinde gerçekleştirilen operasyonlarda 18 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerden 9’u çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. 2 şüpheli hakkında adli kontrol kararı alındı. 7 şüphelinin ise adliyedeki işlemleri devam ediyor.

        REKLAM

        32 KÖK KENEVİR ELE GEÇİRİLDİ

        Yapılan operasyonlarda şüphelilerin yakalandıkları adreslerden birinde odanın tamamının uyuşturucu serasına dönüştürüldüğü görüldü. 32 kök halinde ele geçirilen kenevir bitkisi için yapay ışıklarla güneş ortamı oluşturulmaya çalışıldığı tespit edildi. Ayrıca bina içerisine koku gitmemesi için havalandırma sistemi ile çatıya baca döşedikleri gözlemlendi.

        EVE ATEŞ EDERKEN GÖRÜNTÜLER ÇIKTI

        Çalışmalarda, gasp çetesinin, tehdit amaçlı ev ve işyerlerine yönelik yaptıkları silahlı saldırılara ait olay anına ait cep telefonu ile çekilen görüntülere ulaşıldı. Ayrıca suç örgütünün adreslerinde sadece uyuşturucu madde değil 4 adet kalaşnikof silah, 2 ruhsatsız tabanca, 6 şarjör, 8 fişek, 1 çalıntı motor, 2 adet ikiz plaka ve 1 cep telefonu ele geçirildi.

        GAYRETTEPE’DE AÇIKLAMALARDA BULUNDU

        İstanbul İl Emniyet Müdürü Selami Yıldız ele geçirilen ürünlerin sergisinin yapıldığı Gayrettepe Asayiş Şube Müdürlüğü Binası önünde açıklamalarda bulundu. Yıldız, Asayiş Şube Müdürlüğü'nden Sorumlu Müdür Yardımcısı Cemal Ünlü’den brifing aldı. Selami Yıldız’a Asayiş Şube Müdür Yardımcıları İbrahim Öztürk ve Cüneyt Yılmaz ile Medya Halkla İlişkiler ve Basın Protokol Müdürü Süleyman Gökdemir’de eşlik etti.

        “ŞEHİR EŞKİYALARINA GEÇİT VERMEYECEĞİZ”

        Emniyet Müdürü Selami Yıldız “Kıymetli Basın Mensupları; Asayiş Şube Müdürlüğümüzce kamu düzenini bozmaya çalışan şehir eşkıyalarına yönelik İstanbul merkezli 3 ilde yapılan operasyonlarda; 18 şahıs gözaltına alınmış, bunlardan 9’u tutuklanmış, 2’si adli kontrol şartıyla serbest kalmış, 7 şahsın işlemleri ise devam etmektedir. Yapılan operasyonlar sonucunda; 4 adet AK-47 uzun namlulu silah, 2 adet tabanca ve çok sayıda fişek. Bol miktarda uyuşturucu ve uyuşturucu madde üretiminde kullanılan malzemeler ele geçirilmiştir Her sokakta, her caddede, her köşe başında biz varız! Hiçbir çeteye, hiçbir organize yapıya ve şehir eşkıyalarına geçit vermeyeceğiz” dedi.

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Yangın başlayan illerde son durum ne?
        Yangın başlayan illerde son durum ne?
        Borsada faiz indirimi beklentisi ve 'kurultay davası' etkisi
        Borsada faiz indirimi beklentisi ve 'kurultay davası' etkisi
        Narin cinayetinde çarpıcı detay
        Narin cinayetinde çarpıcı detay
        En düşük emekli aylığına düzenleme
        En düşük emekli aylığına düzenleme
        30 Haziran 2025: Bugün ne oldu?
        30 Haziran 2025: Bugün ne oldu?
        Rüzgar şiddeti ve yağış beklentileri açıklaması
        Rüzgar şiddeti ve yağış beklentileri açıklaması
        Yunus Akgün'de imza bekleniyor!
        Yunus Akgün'de imza bekleniyor!
        Klima kavgasında arkadaşını öldürdü!
        Klima kavgasında arkadaşını öldürdü!
        Yangın işte böyle yayılıyor! Canlı yayında ters rüzgar etkisi!
        Yangın işte böyle yayılıyor! Canlı yayında ters rüzgar etkisi!
        Kabine Toplantısı'nda önemli başlıklar
        Kabine Toplantısı'nda önemli başlıklar
        CHP kurultay davası ertelendi
        CHP kurultay davası ertelendi
        Oto yıkamacıda 4 kişi ölü bulundu!
        Oto yıkamacıda 4 kişi ölü bulundu!
        "Yıl sonunda enflasyonda 20'li rakamları görmeyi bekliyoruz"
        "Yıl sonunda enflasyonda 20'li rakamları görmeyi bekliyoruz"
        Türk-İş açıkladı: Yoksulluk sınırı 85 bin TL'yi aştı
        Türk-İş açıkladı: Yoksulluk sınırı 85 bin TL'yi aştı
        "Hayallerimize ulaşmak istiyoruz!"
        "Hayallerimize ulaşmak istiyoruz!"
        İzdihamda parmakları kırılan kadın Show Haber'e konuştu
        İzdihamda parmakları kırılan kadın Show Haber'e konuştu
        Paket dondurmadaki tehlikeye dikkat!
        Paket dondurmadaki tehlikeye dikkat!
        Osimhen'e gözdağı: Artık kararını ver!
        Osimhen'e gözdağı: Artık kararını ver!
        Jhon Duran'da sona doğru: Adım adım Fener'e
        Jhon Duran'da sona doğru: Adım adım Fener'e