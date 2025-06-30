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        Haberler Gündem Güncel Mersin'de korkunç manzara! Oto yıkamacıda 4 kişinin cansız bedeni bulundu! | Son dakika haberi | Son dakika haberleri

        Mersin'de korkunç manzara! Oto yıkamacıda 4 kişinin cansız bedeni bulundu!

        Mersin'de kepenkleri indirilmiş bir oto yıkamacıda 4 kişinin cansız bedeni bulundu. İş yerinde çalışır vaziyetteki otomobilin egzoz gazından zehirlendikleri değerlendirilen gençlerin cansız bedenleri, kesin ölüm nedenlerinin tespiti için otopsi yapılmak üzere morga götürüldü

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 30.06.2025 - 14:40 Güncelleme: 30.06.2025 - 14:53
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        Oto yıkamacıda 4 kişi ölü bulundu!
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        Mersin'in Toroslar ilçesinde bulunan bir oto yıkamacıda korkunç bir olay meydana geldi.

        DHA'nın haberine göre çocuklarına ulaşamayan aileler, durumu polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine dün gece saatlerinde Arda G.’ye (22) ait oto yıkama işletmesine giden polis ekipleri, kepenkleri kapalı iş yerinde otomobil sesi geldiğini duyunca içeriye girdi.

        İLK TESPİTLER ORTAYA ÇIKTI

        Ekipler, bir otomobilde Yiğithan U. (25), Abdulvahit B. (25) ve Batuhan A.’yı (18), tuvalet önünde ise Arda G.’yi hareketsiz buldu. Çağırılan sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, 4 kişinin de yaşamını yitirdiği belirlendi.

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        İlk belirlemelere göre egzoz gazından zehirlendikleri tespit edilen gençlerin cenazeleri, otopsi işlemleri ve kesin ölüm nedeninin tespiti için Mersin Şehir Hastanesi morguna kaldırıldı.

        Öte yandan, iş yeri içerisinde bir köpek de ölü bulundu. İş yerinde yapılan aramada uyuşturucu madde içiminde kullanılan aparatlar ve tabanca ele geçirildi.

        Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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