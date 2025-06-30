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        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan TİM Olağan Genel Kurulu'nda açıklamalar

        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenen Türkiye İhracatçılar Meclisi 32. Olağan Genel Kurulu ve İhracatın Şampiyonları Ödül Töreni'nde konuşuyor

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 30.06.2025 - 12:11 Güncelleme: 30.06.2025 - 12:26
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        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
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        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenen Türkiye İhracatçılar Meclisi 32. Olağan Genel Kurulu ve İhracatın Şampiyonları Ödül Töreni'nde konuşuyor.

        Title

        İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamasından öne çıkanlar;

        TİM’in 32. Genel Kurulu’na başarılar diliyorum. Ödül alacak tüm firmalarımızı ve iş insanlarımızı tebrik ediyorum.

        TİM, 33 yıldır sadece bir çatı kuruluş olmanın ötesinde, ihracatın stratejik aklını oluşturan ve sektörleri ortak merkezde buluşturan bir vizyon haline geldi. Türkiye’nin gıpta ile takip edilen büyüme ve kalkınma hareketi, siz ihracatçılarımızın özverili çabaları ile yazılıyor.

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        Türk ihracatçısı denilince sadece bir tedarikçi değil, bir çözüm ortağı, bir güven markası anlaşılıyor.

        Bu gurur tablosu için sizleri kutluyorum. İşçilerimizden nakliyecilerimize kadar tüm halkaları ayrı ayrı tebrik ediyorum.

        Ürettiğini dünyaya ulaştıran bir milletiz. Elde ettiğimiz hiçbir başarı bize altın tepside sunulmadı. Canımızı dişimize takarak geldik. Bentleri tek tek yıkarak geldik. Bunun en büyük şahidi ihracatçılarımızdır. Sizler Türkiye yüzyılının inşasında millet ve memleket sevdalısı hiçbir fedakarlıktan kaçınmayan yol arkadaşlarımızsınız.

        Daha önümüzde gidecek çok yolumuz var. Kalan yolu da yine omuz omuza yürüyeceğiz.

        İçinden geçtiğimiz dönem yalnızca dalgalanmaların değil, tarihi önemde kırılmaların da yaşandığı bir eşiktir. COVID-19’u geride bırakmış olsak da salgının küresel ekonomide açtığı tahribat tam anlamıyla giderilemedi.

        Gümrük duvarları üzerinden yürütülen ticaret savaşları mevcut belirsizlik ortamını daha da derinleştiriyor. Tehditlerin çeşitlendiği bir süreçle karşı karşıyayız. Bilhassa bölgemizde her gün yeni bir gerilimle gözlerimizi açıyoruz. Fırtınalı sulardan sakin sulara geçiş biraz daha zaman alacak. Türkiye olarak stratejilerimizi bu gerçeği göz önünde bulundurarak belirliyoruz.

        Muhalefetin Türkiye’yi batağa sürüklemek isteyen savaş baronlarının ekmeğine yağ süren söylemlerine rağmen oyuna gelmedik. Sürekli değişen küresel ekonomik ve siyasi iklimin bizi hedeflerimizden kopartmasına izin vermedik.

        Ekonomimiz 2024’te yüzde 3,4 oranında büyüdü. 2025 yılının ilk çeyreğinde bir önceki yıla kıyasla yüzde 2 büyüme kaydetti. 19 çeyrek boyunca kesintisiz büyüme kaydettik.

        Program sayesinde ekonomimizin yapısal direncini artırdık. Kırılganlıklarımızı asgariye indirdik.

        Özellikle son 3 ayda yaşanan her türlü şoka rağmen güven tazeledi. Mayıs başından itibaren rezervlerimiz yeniden artmaya başladı. Risk primimiz düşüyor TL’ye güven artıyor. Yıllık enflasyon son 3 buçuk yılın en düşük seviyesine geriledi mayıs ayında.

        2024 yılında 262 milyar dolar ihracatla rekor kırdık. Küresel ihracattan aldığımız payı yüzde 1,07’ye yükselttik. 2025 senesinde de aynı ritimle yola devam ediyoruz. Mayıs ayında 24,8 milyar dolara ulaştı. Bu rakam Cumhuriyet tarihinin en yüksek rakamıdır. Mal ihracatı 111 milyar dolara yükseldi. Hizmet ihracatı tarafında da 2002 yılında 14 milyar dolarken, 2024 yılında 115,2 milyar dolara taşıdık. 2025 Nisan itibarı ile hizmet ihracatında 116,5 milyar dolar seviyesini yakaladık.

        Türkiye’nin ihracatındaki artış nitelik olarak da büyük değişim göstermektedir. Orta yüksek ve Yüksek teknoloji ürünlerin ihracatımızdaki payı yüzde 30 seviyesindeydi şimdi ise yüzde 41’e çıktı.

        Mayıs ayı verilerine göre 32 ilimiz 1 milyar doların üzerinde ihracat yaptı. İhracata kadınların daha fazla katkı verdiğini de görüyoruz. 2024 yılında 60,1 milyar dolara ulaştı kadın ihracatçılarımızın katkısı.

        2025 için yaklaşık 33 milyar TL’lik destek bütçesini sizlerin istifadesine sunuyoruz. 2028 yılına kadar uzak ülkelere ihracatımızı 50 milyar dolara çıkartmayı hedefliyoruz.

        İslam işbirliği ülkelerinin ihracatımızdaki payını ise yüzde 30’a çıkartmayı hedefliyoruz. Eximbank 2024 yılında 49 milyar dolarlık destek verdi. Bu destekten yararlanan 17838 ihracatçımızın yüzde 83’ü kobiydi. 2025’te bu desteği 52 milyar dolara çıkartmayı hedefliyoruz.

        Geçtiğimiz haftalarda yatırım taahhütlü avans kredisi programının limitini 500 milyar TL’ye yükselttik.

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