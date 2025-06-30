Yunus Akgün'de imza bekleniyor!
Galatasaray'da iç transfer hareketliliği sürüyor. Sarı-kırmızılılar, Yunus Akgün'le 4 yıllık yeni sözleşme için el sıkıştı.
Galatasaray, altyapısından yetişen Yunus Akgün’le yeni sözleşme için el sıkıştı.
Taraflar arasında 4 yıllık yeni kontrat konusunda anlaşma sağlandı.
Yeni sözleşmeyle birlikte, önceki kontratta yer alan 14 milyon dolarlık serbest kalma maddesi artık geçerli olmayacak.
Böylece Galatasaray, milli futbolcusunun olası transfer süreçlerinde daha fazla kontrol sahibi olacak.
Böylece Galatasaray, milli futbolcusunun olası transfer süreçlerinde daha fazla kontrol sahibi olacak.
Yıldız futbolcu yıllık 2,5 milyon Euro’nun Türk Lirası karşılığını yıllık olarak kazanacak.
Ayrıca performansa dayalı olarak 250 bin Euro civarında başarı bonusları da sözleşmeye eklenecek.
Şu anda sözleşmenin detayları üzerinde son düzenlemeler yapılıyor. Resmi imzaların önümüzdeki günlerde atılması bekleniyor.
Sezon sonunda dizinden ameliyat olan ve yaklaşık üç haftalık tedavi süreci bulunan milli futbolcu yeni sezon hazırlıklarına başladı.