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        Haberler Spor Transfer Yunus Akgün'de imza bekleniyor! - Futbol Haberleri

        Yunus Akgün'de imza bekleniyor!

        Galatasaray'da iç transfer hareketliliği sürüyor. Sarı-kırmızılılar, Yunus Akgün'le 4 yıllık yeni sözleşme için el sıkıştı.

        Giriş: 30.06.2025 - 10:59 Güncelleme: 30.06.2025 - 11:14
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        Galatasaray, altyapısından yetişen Yunus Akgün’le yeni sözleşme için el sıkıştı.

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        Taraflar arasında 4 yıllık yeni kontrat konusunda anlaşma sağlandı.

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        Yeni sözleşmeyle birlikte, önceki kontratta yer alan 14 milyon dolarlık serbest kalma maddesi artık geçerli olmayacak.

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        Böylece Galatasaray, milli futbolcusunun olası transfer süreçlerinde daha fazla kontrol sahibi olacak.

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        Böylece Galatasaray, milli futbolcusunun olası transfer süreçlerinde daha fazla kontrol sahibi olacak.

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        Yıldız futbolcu yıllık 2,5 milyon Euro’nun Türk Lirası karşılığını yıllık olarak kazanacak.

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        Ayrıca performansa dayalı olarak 250 bin Euro civarında başarı bonusları da sözleşmeye eklenecek.

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        Şu anda sözleşmenin detayları üzerinde son düzenlemeler yapılıyor. Resmi imzaların önümüzdeki günlerde atılması bekleniyor.

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        Sezon sonunda dizinden ameliyat olan ve yaklaşık üç haftalık tedavi süreci bulunan milli futbolcu yeni sezon hazırlıklarına başladı.

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        Sezon sonunda dizinden ameliyat olan ve yaklaşık üç haftalık tedavi süreci bulunan milli futbolcu yeni sezon hazırlıklarına başladı.

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        Geçen sezon kazanılan şampiyonlukta başrollerden biri oynayan Yunus 44 maçta 12 gol atarken 14 golün de hazırlayıcısı oldu.

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