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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam En düşük emekli aylığına düzenleme - İş-Yaşam Haberleri

        En düşük emekli aylığına düzenleme

        AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler "3 Temmuz itibarıyla TÜİK verileri açıklanacak. Hem orada memur zammı hem de memur emeklileri ve SSK, Bağ-Kur emeklilerine uygulanacak enflasyon farkı ortaya çıkmış olacak. Bizler de bu oranlar açıklandıktan sonraki aşamada bu etki analizleriyle bu rakamı, bu oranları değerlendireceğiz. Bu kanun teklifimizin de Perşembe günü Plan ve Bütçe Komisyonu'nda görüşülmeye başlanacağını düşünüyorum. Bu rakam açıklandıktan sonra da bu değerlendirmemizi son kez yapıp bu rakamı da netleştirmiş olacağız" dedi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 30.06.2025 - 15:53 Güncelleme: 30.06.2025 - 16:08
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        En düşük emekli aylığına düzenleme
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        AK Parti TBMM Grup Başkanı Abdullah Güler bazı kanunlarda değişiklik yapılmasına yönelik yaptığı açıklamada en düşük emekli aylığıyla ilgili düzenlemeler hakkındaki soruları da yanıtladı.

        Güler açıklamasında "Geçen hafta itibarıyla Cumhurbaşkanı Yardımcımız Cevdet Yılmaz başkanlığında Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanımız ve Hazine ve Maliye Bakanımız ile bir görüşme yaptık. Gerekli etki analizleri için bilgileri istedik. 3 Temmuz itibarıyla TÜİK verileri açıklanacak. Hem orada memur zammı hem de memur emeklileri ve SSK, Bağ-Kur emeklilerine uygulanacak enflasyon farkı ortaya çıkmış olacak. Bu arada kaç kişiyi ilgilendiriyor uygulanmakta olan en düşük emekli aylığında rakam 14 bin 469 TL, 3 milyon 716 bin civarında emeklimizi ilgilendiriyor. Bu etki analizleriyle bu rakamı, bu oranları değerlendireceğiz. Bu kanun teklifimizin de Perşembe günü Plan ve Bütçe Komisyonu'nda görüşülmeye başlanacağını düşünüyorum. Bu rakam açıklandıktan sonra da bu değerlendirmemizi son kez yapıp bu rakamı da netleştirmiş olacağız" ifadelerini kullandı.

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