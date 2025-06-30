Borsada 'kurultay davası' etkisi
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,51 yükselişle 9.452,86 puandan başladı. CHP'nin Kurultay Davası'nın ertelenmesinin ardından yükseliş hızlandı. BIST 100'de günlük yükseliş yüzde 3,30 seviyesini aşarken bankacılık endeksinde yükseliş yüzde 5'in üzerine çıktı
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,51 yükselişle 9.452,86 puandan başladı.
Cuma günü alış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 1,12 değer kazanarak 9.404,89 puandan tamamladı.
Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 47,97 puan ve yüzde 0,51 artışla 9.452,86 puana çıktı. Bankacılık endeksi yüzde 1,27, holding endeksi yüzde 0,61 değer kazandı.
CHP'nin kurultayının iptaline ilişkin davanın 8 Eylül 2025 tarihine ertelenmesinin ardından borsadaki yükseliş hız kazandı.
BIST 100'de günlük yükseliş yüzde 3,30 seviyesini aşarken bankacılık endeksinde yükseliş yüzde 5'in üzerine çıktı.