Diyarbakır'ın Bağlar ilçesi kırsal Tavşantepe Mahallesi'nde 21 Ağustos 2024'te kaybolduktan sonra arama çalışmalarının 19'uncu gününde dere yatağında çuvalda, üzeri 30, 25 ve 20 kilo ağırlığındaki 3 taşla kapatılıp, çalılıklarla gizlenmiş halde cansız bedeni bulunan Narin Güran'ın cinayeti Türkiye’yi yasa boğmuştu.

Habertürk muhabiri Mustafa Şekeroğlu’nun haberine göre, aylarca konuşulan bu cinayetle ilgili şoke eden yeni bir rapor ortaya çıktı.

HİNDİSTAN MERKEZLİ EN ÖNEMLİ BİLİŞİM FİRMASI

Salim Güran’ın avukatı Onur Akdağ, Dara-2 Askeri Üssü ve çevredeki kamera kayıtlarının en iyi şekilde incelenmesi için Hindistan merkezli teknik analizde üst düzey çalışmalar yaparak dikkatleri üzerine çeken Brilliant Forensic Investigation (BFI) firmasına başvurdu. Orijinal görüntüler Amerika’daki firma yetkililer tarafından gelişmiş teknik modern cihazlarla incelendi. Yapılan inceleme sonucunda 122 sayfalık detaylı rapor hazırlandı. Raporda, kamera görüntülerinde tespit edilen gölgeler ve insan hareketleri incelendi. Teknik analizde okul kamerasının gerçek zamandan 4 dakika, Dara-2 Askeri Üssü kamerasının ise 6 dakika 45 saniye ileri olduğu tespit edildi.

REKLAM NARİN, NEVZAT BAHTİYAR’IN EVİNİN ÖNÜNDE Raporda, okul kamerasında Narin Güran’ın, 21 Ağustos 2024 günü saat 15.15.09’da koyu renkli tişört ve şort giydiği, omuzunda çapraz çanta taşıdığı, bu görüntünün gerçek saate göre 15.11.09’a denk geldiği belirtildi. Narin’in daha sonra patikaya ilerlediği, patikada yürüdüğü sırada Nevzat Bahtiyar’ın evinin yakınında insan benzeri büyük bir gölge tespit edildiği, bu gölgenin Nevzat Bahtiyar’a ait olma ihtimalinin yüksek olduğu belirtildi. Görüntülerde büyük ve küçük gölgenin 15.19.49’da birbirine çok yakın olduğu ve bunun da olası bir çatışmanın habercisi olduğu, saat 15.19.54’te küçük gölgenin aniden kaybolduğu, büyük gölgenin ise ahır yönüne ilerlediği, bu durumun Narin’in burada kaçırıldığı ihtimalini güçlendirdiği ifade edildi. KARE KARE BÖYLE ANLATILDI Tüm bu detaylar görüntülerde elde edilen fotoğraf karesi olarak raporda yer aldı. Dara askeri üs kamerası ile Arif Güran’ın evinin arasındaki mesafeye kadar incelenen görüntüler de insan benzeri gölgeler üzerinde bilimsel ve teknik çalışmalar sonucu elde edilen veriler kare kare raporda detaylandırılarak anlatıldı.

İşte o kare kare görüntülerin detayları; Narin’in tepeye çıkışı… -(Mağdur Narin Güran'ın okulun güvenlik kamerasına göre 15:15:09'da (gerçek saat 15:11:09) koyu renkli giysiler giydiği ve yola doğru gittiği görüldü.) Nevzat Bahtiyar’ın gölgesi… -(15:17:27'de büyük gölge (Nevzat olduğu tahmin ediliyor) ahırın yakınında ve sağa doğru hareket ediyor.) -Bu dakika ve saniyelerde Nevzat Bahtiyar olduğu iddia edilen görüntülerde gölgenin saniye saniye Narin’in geldiği istikamete doğru gittiğini gösterdiğini belirtiyor. REKLAM -Rapordaki ilerleyen karelerde saat 15:17:31’de aynı büyük gölge sağa doğru hareket etmeye devam ediyor. -Saat 15:17:45'te gölge gübre yığınının yakınında yeniden beliriyor. -Saat 15:18:01'de büyük gölge gübre yığınının üzerinde, hala sağa doğru ilerliyor. Narin’in gölgesi yukarı çıkıyor… -Saat 15:18:14'te küçük gölge (Narin olduğu tahmin ediliyor) yol boyunca yukarı doğru hareket ediyor.) -Saat (15:18:17 Küçük gölgenin sürekli hareket ettiği gözleniyor.)

Büyük gölge küçük gölgenin önüne geçiyor Raporda büyük gölge olarak düşünülen Nevzat Bahtiyar ile küçük gölge olarak düşünülen Narin’in önüne tam saat 15.18.28 sıralarında geçerek yaklaştığını belirtiyor. -Saat(15:18:24'te büyük gölge küçük gölgenin önüne geçmiş ve yaklaşmaya devam ediyor. REKLAM -15:18:37'de her iki gölge birlikte görülüyor, büyük gölge yolu kapatıyor ve küçüğün yanında duruyor. -15:18:39'da küçük gölge yön değiştirerek sola doğru büyük gölgeye doğru hareket ediyor, büyük gölge de sola doğru hareket ederek aradaki boşluğu kapatıyor -15:18:53'te gübre yığınının etrafındaki alt bölgede her iki gölge de beliriyor Fiziksel temas saat 15:19:47'de… Saat 15:19:16'da Bahtiyar olduğu düşünülen büyük gölgenin, narin olduğu düşünülen küçük gölgeyi, arkasına geçerek onu sola doğru yani kendi ahırına doğru yönelttiğini iddia ediyor. -15:19:16'da büyük gölge küçük gölgenin arkasında kalıyor ve onu sola doğru yönlendiriyor gibi görünüyor.

-(15:19:41'de büyük gölge küçük gölgeye yaklaşmaya devam ediyor, -15:19:47'de gölgeler birleşiyor, bu da fiziksel temas ihtimalini kuvvetle akla getiriyor REKLAM -15:19:49'da iki gölge birbirine çok yakın, bu da olası bir çatışmanın habercisi. -15:19:51'de küçük gölgenin büyük gölgeden uzaklaştığı görülüyor. -15:19:53'te büyük gölge küçük gölgeyi takip ediyor gibi görünüyor. Küçük gölge kayboluyor… -15:19:54'te küçük gölge aniden kayboluyor, büyük gölge hala görünür durumda. -15:19:56'da büyük gölge sağa doğru hareket ediyor -15:19:59'da hareket devam ediyor. -15:20:02'de büyük gölge ahıra doğru geri dönüyor ve kareden çıkıyor. ‘ARİF GÜRAN’IN EVİNİN ÇEVRESİNDE İNSAN VE ARAÇ HAREKETLİLİĞİ YOK’ Raporda, Narin Güran’ın 15.16.00 ile 15.40.45 saatleri arasında evine dönüşüne dair herhangi bir insan hareketine rastlanmadığı, aynı saat aralığında Arif Güran’ın evinin çevresinde de insan veya araç hareketi görülmediği vurgulandı. Sanık Nevzat Bahtiyar’ın, Narin’in cansız bedenini Arif Güran’ın evinden alıp ahırına taşıdığı yönündeki ifadesinin kamera kayıtlarıyla örtüşmediği, iyileştirilmiş görüntülerde Nevzat Bahtiyar’ın o güzergahta herhangi bir hareketinin tespit edilmediği ifade edildi.

REKLAM Raporda, saat 15.41.27’de köyün yaklaşık 300 metre dışında stabilize yolda koyu renkli, muhtemelen kırmızı bir aracın köyden ayrıldığının tespit edildiği kaydedilerek, bu aracın olay saatlerinde köyden çıkan tek araç olduğu belirtildi. Aracın hareketinin Dara-2 Askeri Üssü güvenlik kamerasına da yansıdığı aktarıldı. RAPOR YARGITAY’A GÖNDERİLDİ Rapor, avukat Onur Akdağ tarafından temyiz dilekçesine eklenerek Yargıtay’a gönderildi. Dilekçede, müvekkilinin tahliyesi ve dosyanın duruşmalı olarak incelenmesi talep edildi. Ayrıca, Nevzat Bahtiyar’ın yetersiz cezalandırıldığı, bu nedenle 'çocuğun kasten öldürülmesi', 'çocuğun cinsel istismarı' ve 'hürriyeti tahdit' suçlarından ayrı ayrı cezalandırılması gerektiği talep edildi. NE OLMUŞTU? 8 yaşındaki Narin Güran, Bağlar ilçesi kırsal Tavşantepe Mahallesi'nde 21 Ağustos 2024'te kaybolduktan sonra arama çalışmalarının 19'uncu gününde dere yatağında çuvalda, üzeri 30, 25 ve 20 kilo ağırlığındaki 3 taşla kapatılıp, çalılıklarla gizlenmiş halde cansız bedeni bulundu. Küçük kızın cansız bedeni bulunduktan sonra yapılan soruşturma kapsamında amca Salim Güran, anne Yüksel Güran, ağabeyi Enes Güran ve cansız bedeni dere yatağına saklayan Nevzat Bahtiyar yargılandı.

REKLAM Bu süreçte aracında Narin'e ait DNA ve kıl örneği bulunan amcası Salim Güran, annesi Yüksel Güran ve ağabeyi Enes Güran ile gözaltına alındıktan sonra cesedi dere yatağına taşıdığını itiraf eden komşuları Nevzat Bahtiyar hakkında 'İştirak halinde çocuğa karşı kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istendi. 28 Aralık'ta görülen davanın 2'nci duruşmasında Salim Güran, Enes Güran ve Yüksel Güran'a 'İştirak halinde çocuğa karşı kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet, Nevzat Bahtiyar'a ise 'Suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme' suçundan 4 yıl 6 ay hapis cezası verildi. Mahkeme, sanıkların tutukluluk halinin devamına hükmetti. Tutuklu sanıkların avukatları, müşteki sıfatıyla baba Arif Güran'ın avukatları, 'katılan' sıfatıyla Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Diyarbakır Barosu tarafından verilen istinaf dilekçeleri, Diyarbakır 8'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde incelendi. 17 klasörden oluşan dava dosyası ile istinaf başvuruları, değerlendirme yapılması için Diyarbakır Bölge Adliye Mahkemesi 1'inci Ceza Dairesi'ne gönderildi. Dosyayı ve başvuruları inceleyen Bölge Adliye Mahkemesi 1’inci Ceza Dairesi, 26 Mayıs'ta verdiği kararda, mahkemenin 4 sanık hakkında verilen hapis cezalarını oy çokluğuyla onadı.