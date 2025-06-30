Türkiye’nin güney ve batı bölgelerinde çıkan orman yangınlarında, uydu görüntülerinden edinilen bilgilere göre tahminen şimdiye kadar bin hektardan fazla yeşil alan (Ve onlarca ev, otomobil gibi varlığın) yanarak kül oldu. Ormanlarda yaşayan sayısız canlı, dumandan zehirlenerek veya yanarak hayatını kaybetti.

Orman yangınlarının 2018 yılından bu yana sıklığı ve etki alanı genişliyor. Son 5 gündür yaşanan sıcak hava dalgası ve kuvvetli rüzgarlar eşliğinde bu yaz mevsimine de yangınlarla başladık.

Bugünden itibaren ise hava tahminlerinde bazı değişimler var. İzmir, Manisa, Aydın gibi aşırı yangın riski bulunan yerlerde rüzgar zayıflıyor. Kuzeydoğu ve zaman zaman kuzey-kuzeybatı yönlerden esecek rüzgar ortalama 14 km/saat sürate ulaşırken, rüzgar hamleleri 30 km/saat’e kadar çıkıyor.

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Fakat tepelerin güney yamaçlarına doğru esen rüzgarlar daha hızlı ve daha düzenli esebiliyor. Antalya-Mersin çevresinde de Ege’de olduğu gibi aşırı yangın riski var. 2 Temmuz Çarşamba öğle-gece arası rüzgar Ege’de ve Akdeniz’de yine kuvvetlenerek 45-50 km/saat sürate ulaşabilir. Haftanın en rüzgarlı günü çarşamba olarak görünüyor. Bu sırada güneyde yağmur beklenmiyor, hava güneşli ve sıcaklıklar 33 ila 37°C’lerde seyrediyor. İlk sıcak hava dalgasında yüzlerce yangın birden yaşayan Türkiye’de, temmuz ayı Marmara ve Karadeniz gibi kuzey bölgelerde mevsim normallerinde başlayacak. Güney bölgelerde ise hissedilir bir serinlik maalesef yok, gölgede ölçülen sıcaklıklar 35°C ve biraz üstünde seyredecek.

İstanbul’da ve Marmara Bölgesi genelinde haziran ayı yağmursuz geçti, 1 Temmuz Salı tahmini öğle saatleri İstanbul’da gök gürültülü yaz yağmurları görülebilir. Bursa, Düzce, Kocaeli, Sakarya, Eskişehir ve Tekirdağ çevresinde de yarın öğle saatleri gök gürültülü yağış geçişleri bekliyoruz. Yağışlar tahminen kısa süreli olacak ve akşam olmadan kesilecek. Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu ve yer yer Güneydoğu Anadolu yine yaz yağmurları alıyor. Bingöl, Ağrı, Kağızman-Kars arası bugün yerel olarak şiddetli yağışlar görebilir. Doğu Anadolu’da ayrıca lokal, iri taneli dolu yağışları da görülebilir. İç Anadolu’da hava serinledi, Ankara gündüz gölgede 26°C, gece sıcaklıkları 10°C’ye kadar düşüyor. Başkentte 1 Temmuz Salı akşam saatleri olurken kısa bir yağmur geçişi görülebilir. Bunun dışında Ankara haftayı güneşli ve mevsim normallerinde sıcaklıklarda geçirecek. Konya ve Ankara çevresinde gelecek 2 gün öğle-akşam arası esecek kuvvetli rüzgar hayatı etkileyebilir. Bu hafta özellikle Marmara ve Karadeniz daha konforlu bir yaz havası yaşayacak görünüyor. Geçtiğimiz hafta yaşanan sıcak hava dalgasının ardından, gündüz en çok 28-30°C’lere ulaşan sıcaklıklar, gölgedeki esinti ile gelen serinlik iyi hissettirebilir. Güney bölgeler ise ateşi biraz azalsa da hala aşırı sıcak (Gölgede 35°C) sayılır.