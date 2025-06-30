Vincenzo Montella'dan Dünya Kupası sözleri: Hayallerimize ulaşmak istiyoruz!

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu ve A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella, imza töreni için düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

HACIOSMANOĞLU: MONTELLA KOLEJ HAVASI KURDU Vincenzo Montella çok güzel bir kolej havası kurdu. Çocuklar, onu çok seviyor. Geldiğimiz günden beri ilişkilerimiz gayet iyi. Her konuda anlaşabiliyoruz. "KUSURSUZ İNSAN YOK" Hocamızın sözleşmesi vardı ama ona rağmen iki yıl uzattık. Vincenzo Montella, çok güzel bir kolej havası kurdu. Çocuklar, onu çok seviyor. Her konuda anlaşabiliyoruz. Bazen hocamız kamuoyu tarafından eleştiri alıyor. Peygamberlerin bile kusurları vardı, kusursuz insan yok. Tarihin en ahlaklı kadrosu. Önümüzde çok önemli maçlar var. 2026 Dünya Kupası'na hocamızın, oyuncu kardeşlerimizin katkısı, yönetimin çabasıyla gideceğiz. Sizlerin de destek olmasını rica ediyorum. REKLAM

"TARİHİN EN AHLAKLI KADROSU" Tarihin en ahlaklı kadrosu. Önümüzde çok önemli maçlar var. ABD'de provayı yaptık. 2026 Dünya Kupası'nda hocamızın, oyuncu kardeşlerimizin katkısı, yönetimin çabası ile gideceğiz. Sizlerin de destek olmasını rica ediyorum. 2002'den beri Dünya Kupası'na gidemiyoruz, inşallah 2026'da ABD'de oluruz. Türkiye'yi ve Müslüman alemini inşallah sevindirecek sonuçlar alırız. Allah, 2026'da inşallah bu kadroya ABD'ye gitmeyi nasip eder. Eski futbolcularımız 'En ahlaklı kadro' sözümden rahatsız olmuş sanırım, 'Ahlaksız mıyız?' diye tepki göstermişler. Öyle bir düşünce kalbimde yok, beni tanıyanlar bilir. Dil sürçmesi olduysa, eski futbolcularımızdan özür dilerim. Tarihin en yetenekli ve karakterli kadrosu diyorum. Türk Milli Takımı'nın formasını onuru ve şerefini giymiş futbolcuları her zaman takdir ile anacağız. MONTELLA: SİZE İNANAN İNSANLAR VARSA, HER ŞEY DAHA KOLAY Çok duygulandım, yeni sözleşme için mutluyum. 21 Eylül'de başladım, çok özel bir gün. 21 Eylül babamın doğum günü. Çok özel bir günde bu görevi aldım. Başkana ve yönetime teşekkür ederim. Başkan ile karakterlerimizin ne kadar benzer olduğunu gördüm. Perde arkasında çok çalışarak icraat yaptığını gördüm. İbrahim Başkan artık bir dostum ve kendisini arkadaşım olarak görüyorum. Benimle aynı düşünüyor. Size inanan pozitif insanlar etrafınızdaysa, her şey daha kolay oluyor.

"BİRÇOK İLKE İMZA ATTIK" Futbolcularımıza teşekkür etmek isterim. Geldiğimiz ilk günden beri aile ortamı kurmamıza çok yardımcı oldular. Sahada yürekli mücadele ettiler ve bizi gururlandırdılar. Hep birlikte başardık. Birçok ilke imza attık, doğru değerlere sahip olan insanlarla yürüdüğümüz için hepsini başarabildik. "TÜRK TARAFTARLAR BAĞLILIĞIMIZI ARTTIRDI" Türk taraftarlar, dünyanın her yerinde bize destek verdi. Bu bağlılığımızı arttırdı. Onlara da teşekkür ederim. Hollanda'ya kaybettiğimiz maçtan sonra bile bize kucak açtılar, bunu hiç unutmayacağım. Onlar, bizim itici gücümüz ve bizi bırakmamaları için aidiyet duygusuyla mücadeleye devam edeceğiz.

"HAYALLERİMİZE ULAŞMAK İSTİYORUZ" 689 maçı statlardan seyrettik, ekibimle bu çalışmaları yürütürken, birçok ilke imza attık. Bu fırsatları bize sundular. 16 sene Avrupa Şampiyonası'na gittik, gruptan lider çıktık. Almanya'ya karşı 72 yıl sonra kendi topraklarında kazandık. Bu sunulan imkanlarla oldu. Şimdi kafamız Dünya Kupası'nda. İspanya güçlü bir takım ama Gürcistan gelişiyor ve Portekiz'i yendiler. Bulgaristan gelişiyor. Kafamız orada ve bütün hayallerimize ulaşmak istiyoruz. "YAPICI ELEŞTİRİLERDE BULUNALIM" Haksız eleştirilerden etkilenmiyorum. Sizden Kasım ayına kadar ricam, yapıcı eleştirilerde bulunalım. Pozitif durumu bozmayalım. 23 yıldır Dünya Kupası'na gidememek beni üzüyor. Nasıl olur da Türk Milli Takımı bu kadar uzun süre Dünya Kupası'na gidemez? Sizden ricam birlik olmamız. Milli Takım hocası olarak bu projeye devam edebilmek hayalimdi, sizler burada olduğunu için teşekkür ederim.

"FUTBOLCULARLA İLGİLİ SABIRLI OLMALIYIZ" Türk futbolunda çok fazla yetenek var ama zaman zaman en iyi şekilde kullanmadığımızı gördüm. Geçmişi tamamıyla bilemem. Son dört seneye baktığımda, çok fazla yetenek olduğunu söyleyebilirim ve bu geliştirilebilir. Futbolcularla alakalı sabırlı olmalıyız. ARDA GÜLER VE HAKAN ÇALHANOĞLU SÖZLERİ Arda Güler, Carlo Ancelotti gitmeden de oynamaya başladı. İyi futbolcular her pozisyonda oynar. Her hocanın kendine ait düşünceleri olabiliyor. Hakan Çalhanoğlu'nun kariyeri başarılarla dolu. Milli Takım'a bağlılığını tartışmıyorum bile, inanılmaz bir tutkuyla bağlı. Geleceği hakkında ben karar veremem. Futbolcuların mutlu olması benim için önemli. Fazlasıyla maç oynamalarını istiyorum.