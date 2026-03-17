18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 111. yıl dönümü, yurdun dört bir tarafında törenlerle anılacak. Türkiye genelinde her yıl büyük bir gururla anılan Çanakkale Zaferi öncesinde, 18 Mart gününün resmi tatil olup olmadığı merak konusu oldu. Bilindiği gibi kamu kurumları, okullar, bankalar resmi tatillerde kapalı oluyor. Peki, 18 Mart resmi tatil mi? 18 Mart Çanakkale Zaferi yarım gün mü? İşte 18 Mart 2026 Çarşamba kamu kurumlarının durumu...
Giriş: 17.03.2026 - 18:33
18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü için bekleyiş başladı. 18 Mart günü her yıl olduğu gibi bu sene de yurdun dört bir yanında büyük bir gurur ve törenlerle alınacak. Bu anlamlı güne kısa bir süre kala, "18 Mart resmi tatil mi? 18 Mart Çanakkale Zaferi yarım gün mü, tam gün mü?" soruları gündemdeki yerini aldı. İşte detaylar...
18 MART RESMİ TATİL Mİ?
18 Mart, Türkiye’de önemli bir milli gün olmasına rağmen resmi tatil değildir. Yani kamu kurumları, okullar, bankalar ve özel sektör normal çalışma düzenine devam eder.
18 MART YARIM GÜN MÜ?
18 Mart için herhangi bir yarım gün tatil uygulaması bulunmamaktadır.
