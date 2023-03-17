Yurdumuzun dört bir yanında bu yıl da büyük bir gurur ve coşkuyla kutlanacak olan 18 Mart Çanakkale Zaferi için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Milli mücadeleye en önemli olaylarından 18 Mart zaferi, dünya tarihine etki eden bir savunmaya sahne oldu. Bu yıl 108. sene-i devriyesi kutlanacak 18 Mart Çanakkale Zaferi ile ilgili ayrıntıları derledik!