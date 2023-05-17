19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı resmi tatil olarak tüm yurtta kutlanacak. Bilindiği üzere 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'ndan bir gün öncesi yarım gün resmi tatil olarak kutlanıyor. Peki, 18 Mayıs resmi tatil mi? 18 Mayıs yarım gün mü, tam gün tatil mi? İşte emrak edilen detaylar...