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Karlı hava ve düşen hava sıcaklıkları İstanbul'da sular ne zaman, saat kaçta gelecek? sorusunu gündeme getirdi. İstanbullular, 18 Şubat Perşembe günü İstanbul'da arıza ve bakım sebebiyle su kesintisi yaşayacak olan ilçeleri ve mahalleleri araştırıyor. İSKİ güncel su kesintisi duyurularına göre İstanbul'da 8 ilçede bugün su kesintisi yaşanacak. İstanbul sular ne zaman gelecek? İşte 18 Şubat 2021 İSKİ su kesintisi duyuruları

18 ŞUBAT İSTANBUL'DA SULAR NE ZAMAN GELECEK? İSKİ ARIZA VE SU KESİNTİSİ DUYURULARI (GÜNCEL)

Arıza Kesinti İlçe : B.Çekmece Etkilenen Mahalleler : Kumburgaz Mah,Yenimahalle,Kamiloba Mah,Bahçelievler Mah,Celaliye Mah Arıza Sebebi : Terfi Merkezi Arızası Açıklama : Celaliye Terfi Merkezi Jeneratör Arızası Sebebiyle İşletme Dışı Kalmıştır. Başlama Tarihi : 17.02.2021 22:56 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 18.2.2021 tarihinde saat 12:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti İlçe : Bağcılar Etkilenen Mahalleler : Çınar Mah,Merkez Mah Arıza Sebebi : Şebeke Hattı Vana Montajı/Değişimi Başlama Tarihi : 18.02.2021 09:26 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 18.2.2021 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti İlçe : Beyoğlu Etkilenen Mahalleler : Kücük Piyale Mah,Kaptanpaşa Mah Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası Başlama Tarihi : 18.02.2021 11:13 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 18.2.2021 tarihinde saat 14:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti İlçe : Güngören Etkilenen Mahalleler : Merkez Mah,Güneştepe Mah,Gençosman Mah Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası Başlama Tarihi : 18.02.2021 10:29 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 18.2.2021 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti İlçe : Pendik Etkilenen Mahalleler : Çamçeşme Mah,Fevziçakmak Mah Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası Başlama Tarihi : 18.02.2021 10:45 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 18.2.2021 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti İlçe : Sarıyer Etkilenen Mahalleler : Rumeli Hisarı Mah,Baltalimanı Mah Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası Başlama Tarihi : 18.02.2021 11:18 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 18.2.2021 tarihinde saat 13:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti İlçe : Sultangazi Etkilenen Mahalleler : İsmetpaşa Mah Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası Başlama Tarihi : 18.02.2021 10:31 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 18.2.2021 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti İlçe : Zeytinburnu Etkilenen Mahalleler : Telsiz Mah Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası Başlama Tarihi : 18.02.2021 10:53 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 18.2.2021 tarihinde saat 12:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.



İSTANBUL BARAJLARININ DOLULUK ORANI NE?

— İSKİ Genel Müdürlüğü (@iskignmudurlugu) February 18, 2021

İSKİ'DEN DON UYARISI

Hızla düşen hava sıcaklıkları ve kent genelinde etkisini gösteren kar yağışı sebebiyle İSKİ tarafından yayınlanan don uyarısı şöyle:

"Önümüzdeki günlerde beklenen dondurucu soğuk hava dalgası sebebiyle su sayaç ve tesisatları donma tehlikesiyle karşı karşıya kalabilir.

Su tesisatı ve sayaçlarında donmadan kaynaklanabilecek arızaların önlenmesi için bazı tedbirlerin alınması gerekmektedir.

Açıkta bulunan su boruları soğuk hava ile temas etmeyecek şekilde kapatılmalı ve yalıtım malzemesi ile izole edilmelidir. Sayaçlar açıkta ise kesinlikle muhafaza altına alınmalı ve etrafı soğuğu geçirmeyen izolasyon malzemeleri ile korunmalıdır.

İstanbullulara önemle duyurulur."