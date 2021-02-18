Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerGündem
ABONE OL

18 Şubat İstanbul su kesintisi olan ilçeler ve mahalleler neler? İSKİ son dakika su kesintisi duyuruları!

İSKİ 18 Şubat günü İstanbul'da su kesintisi yaşanan ilçeler ve mahalleleri paylaştı. Kar yağışı tüm yurtta olduğu gibi İstanbul'da da etkisini göstermeye devam ediyor. Kar yağışı ve buzlanma pek çok şey gibi su kesintilerinin sebebi olabiliyor. İstanbullular, 18 Şubat İstanbul su kesintisi duyurularını araştırıyor. İşte İSKİ son dakika su kesintisi duyuruları... İstanbul su kesintisi olan mahalleler ve ilçeler neler? İstanbul'da sular ne zaman gelecek?

18 Şubat İstanbul su kesintisi olan ilçeler ve mahalleler neler? İSKİ son dakika su kesintisi duyuruları!

Karlı hava ve düşen hava sıcaklıkları İstanbul'da sular ne zaman, saat kaçta gelecek? sorusunu gündeme getirdi. İstanbullular, 18 Şubat Perşembe günü İstanbul'da arıza ve bakım sebebiyle su kesintisi yaşayacak olan ilçeleri ve mahalleleri araştırıyor. İSKİ güncel su kesintisi duyurularına göre İstanbul'da 8 ilçede bugün su kesintisi yaşanacak. İstanbul sular ne zaman gelecek? İşte 18 Şubat 2021 İSKİ su kesintisi duyuruları

18 ŞUBAT İSTANBUL'DA SULAR NE ZAMAN GELECEK? İSKİ ARIZA VE SU KESİNTİSİ DUYURULARI (GÜNCEL)

Arıza Kesinti
İlçe:B.Çekmece
Etkilenen Mahalleler:Kumburgaz Mah,Yenimahalle,Kamiloba Mah,Bahçelievler Mah,Celaliye Mah
Arıza Sebebi:Terfi Merkezi Arızası
Açıklama:Celaliye Terfi Merkezi Jeneratör Arızası Sebebiyle İşletme Dışı Kalmıştır.
Başlama Tarihi:17.02.2021 22:56
Bitiş Tarihi:Çalışmanın tahmini olarak 18.2.2021 tarihinde saat 12:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti
İlçe:Bağcılar
Etkilenen Mahalleler:Çınar Mah,Merkez Mah
Arıza Sebebi:Şebeke Hattı Vana Montajı/Değişimi
Başlama Tarihi:18.02.2021 09:26
Bitiş Tarihi:Çalışmanın tahmini olarak 18.2.2021 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti
İlçe:Beyoğlu
Etkilenen Mahalleler:Kücük Piyale Mah,Kaptanpaşa Mah
Arıza Sebebi:100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi:18.02.2021 11:13
Bitiş Tarihi:Çalışmanın tahmini olarak 18.2.2021 tarihinde saat 14:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti
İlçe:Güngören
Etkilenen Mahalleler:Merkez Mah,Güneştepe Mah,Gençosman Mah
Arıza Sebebi:100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi:18.02.2021 10:29
Bitiş Tarihi:Çalışmanın tahmini olarak 18.2.2021 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti
İlçe:Pendik
Etkilenen Mahalleler:Çamçeşme Mah,Fevziçakmak Mah
Arıza Sebebi:100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi:18.02.2021 10:45
Bitiş Tarihi:Çalışmanın tahmini olarak 18.2.2021 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti
İlçe:Sarıyer
Etkilenen Mahalleler:Rumeli Hisarı Mah,Baltalimanı Mah
Arıza Sebebi:100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi:18.02.2021 11:18
Bitiş Tarihi:Çalışmanın tahmini olarak 18.2.2021 tarihinde saat 13:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti
İlçe:Sultangazi
Etkilenen Mahalleler:İsmetpaşa Mah
Arıza Sebebi:100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi:18.02.2021 10:31
Bitiş Tarihi:Çalışmanın tahmini olarak 18.2.2021 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti
İlçe:Zeytinburnu
Etkilenen Mahalleler:Telsiz Mah
Arıza Sebebi:100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi:18.02.2021 10:53
Bitiş Tarihi:Çalışmanın tahmini olarak 18.2.2021 tarihinde saat 12:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.


İSTANBUL BARAJLARININ DOLULUK ORANI NE?

İSKİ'DEN DON UYARISI

Hızla düşen hava sıcaklıkları ve kent genelinde etkisini gösteren kar yağışı sebebiyle İSKİ tarafından yayınlanan don uyarısı şöyle:

"Önümüzdeki günlerde beklenen dondurucu soğuk hava dalgası sebebiyle su sayaç ve tesisatları donma tehlikesiyle karşı karşıya kalabilir.

Su tesisatı ve sayaçlarında donmadan kaynaklanabilecek arızaların önlenmesi için bazı tedbirlerin alınması gerekmektedir.

Açıkta bulunan su boruları soğuk hava ile temas etmeyecek şekilde kapatılmalı ve yalıtım malzemesi ile izole edilmelidir. Sayaçlar açıkta ise kesinlikle muhafaza altına alınmalı ve etrafı soğuğu geçirmeyen izolasyon malzemeleri ile korunmalıdır.

İstanbullulara önemle duyurulur."

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

PANDEMİDE DİSKO! Son dakika... Alanya'da bir otel diskoteğini müşterilerine açtı!
GÜNDEMBüyük tepki çekti! Pandemide disko!
2020-YÖKDİL/2 Sınava Giriş Belgeleri Erişime Açıldı! 2020-YÖKDİL/2 sınav giriş belgesi al
GÜNDEM2020-YÖKDİL/2 Sınava Giriş Belgeleri Erişime Açıldı!
E-devlet şifresi başvuru formu nedir? Adrese teslim e-devlet şifresi başvuru nasıl yapılır?
GÜNDEME-devlet şifresi başvuru formu nedir?
Kandilde nasıl tesbih çekilir? Regaip kandili zikirleri
GÜNDEMKandilde nasıl tesbih çekilir?
KORKUNÇ! Son dakika: TBMM Deprem Araştırma Komisyonu'nda! Olası İstanbul depreminin sonuçları
GÜNDEMTBMM Komisyonu'nda! İstanbul depreminin olası ...
İstanbul baraj doluluk oranı: İstanbul barajlarında son durum 18 Şubat 2021 İSKİ verileri
GÜNDEMİstanbul'da baraj doluluk oranları
Jandarma uzman erbaş alımı başvuru sonuçları 2021! Uzman erbaş alımı başvuru sonuçları sorgulama
GÜNDEMJandarma uzman erbaş alımı başvuru sonuçları
SON DAKİKA! Bir kadın cinayeti daha! Gaziantep'te yaşandı - HABERLER
GÜNDEMBu evde bir kadın daha öldürüldü! Bitmiyor!
EMSAL! Son dakika: Tüm çalışanları ilgilendiriyor! İş arkadaşını öpmek kovulma sebebi
GÜNDEMMesai arkadaşını öptü işinden oldu!
Üç aylarda yapılacak ibadetler neler? Mübarek Üç aylar tesbihi, orucu ve duaları
GÜNDEMÜç aylarda yapılacak ibadetler neler?