        18 yaşındaki İbrahim'in ölümüne ilişkin 3 şüpheli tutuklandı | Son dakika haberleri

        18 yaşındaki İbrahim'in ölümüne ilişkin 3 şüpheli tutuklandı

        Mardin'in Dargeçit ilçesinde İbrahim Dilek'in (18) silahlı saldırıda öldürülmesine ilişkin soruşturma kapsamında kurulan özel ekibin çalışmasıyla gözaltına alınan 6 şüpheliden 3'ü tutuklandı. Cinayetin ardından aileler arasında başlayan husumet, kanaat önderlerinin araya girmesiyle barışla sonlandırıldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 05.12.2025 - 18:11 Güncelleme: 05.12.2025 - 18:11
        18 yaşındaki İbrahim'in ölümüne ilişkin 3 şüpheli tutuklandı
        Olay, 17 Kasım'da Dargeçit ilçesi Saray Mahallesi Kılavuz Caddesi'ndeki Seyit Hasan Camisi önünde meydana geldi. Silahlı saldırıya uğrayan İbrahim Dilek, hayatını kaybetti.

        Dilek ailesi tarafından toprağa verildi. Cinayetin aydınlatılması için İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ve Dargeçit Emniyet Müdürlüğü tarafından özel ekip kuruldu.

        Özel ekip, ilçedeki tüm güvenlik ve Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kamerası kayıtlarını incelemeye aldı. Teknik ve saha çalışmaları sonucu ekipler, belirlenen 2 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda gözaltına alınan ve işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 6 şüpheliden 3’ü, çıkarıldıkları mahkemede tutuklandı. Diğer şüpheliler ise adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

        KANAAT ÖNDERLERİ ARAYA GİRDİ

        Öte yandan, cinayet sonrası İbrahim Dilek'in ailesi ile şüphelilerin aileleri olan Gümüş ve Kılıç aileleri arasındaki husumetin sona erdirilmesi amacıyla, ilçedeki kanaat önderleri çalışma başlattı. Aileler,

        kanaat önderlerinin olumlu yanıt verdi. Bunun üzerine, kırsal Kılavuz Mahallesi’ndeki taziye evinde bir araya gelen aile bireyleri, tokalaşıp husumeti sonlandırdı.

        #Son dakika haberler
