18 yaşındaki İbrahim'in ölümüne ilişkin 3 şüpheli tutuklandı

Olay, 17 Kasım'da Dargeçit ilçesi Saray Mahallesi Kılavuz Caddesi'ndeki Seyit Hasan Camisi önünde meydana geldi. Silahlı saldırıya uğrayan İbrahim Dilek, hayatını kaybetti.

Dilek ailesi tarafından toprağa verildi. Cinayetin aydınlatılması için İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ve Dargeçit Emniyet Müdürlüğü tarafından özel ekip kuruldu.

Özel ekip, ilçedeki tüm güvenlik ve Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kamerası kayıtlarını incelemeye aldı. Teknik ve saha çalışmaları sonucu ekipler, belirlenen 2 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda gözaltına alınan ve işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 6 şüpheliden 3’ü, çıkarıldıkları mahkemede tutuklandı. Diğer şüpheliler ise adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

KANAAT ÖNDERLERİ ARAYA GİRDİ

Öte yandan, cinayet sonrası İbrahim Dilek'in ailesi ile şüphelilerin aileleri olan Gümüş ve Kılıç aileleri arasındaki husumetin sona erdirilmesi amacıyla, ilçedeki kanaat önderleri çalışma başlattı. Aileler,

kanaat önderlerinin olumlu yanıt verdi. Bunun üzerine, kırsal Kılavuz Mahallesi’ndeki taziye evinde bir araya gelen aile bireyleri, tokalaşıp husumeti sonlandırdı.