180 kilo kadının tek hayali hareket edebilmek

Hatay'ın Hassa ilçesinde aşırı kiloları yüzünden sağlık sorunları yaşayan obezite hastası Fidan Altın’a Hatay İl Sağlık Müdürlüğü sahip çıktı. 180 kiloluk Altın, 112 Acil Servisi ekipleri tarafından evinden alınarak, tedavi için Hatay Devlet Hastanesi'ne yatırıldı.

İHA'nın haberine göre; Hassa’nın Akbez Mahallesi'nde ikamet eden 37 yaşındaki iki çocuk annesi Fidan Altın, aşırı kiloları nedeniyle sağlık sorunları yaşamaya başlayınca sağlık müdürlüğünden yardım istedi. Hatay İl Sağlık Müdürlüğü'nün harekete geçmesiyle yaklaşık 180 kilo ağırlığındaki Fidan Altın, ikamet ettiği evinden 112 Acil Servisi ekipleri tarafından alınarak, tedavi için Hatay Devlet Hastanesine yatırıldı.

14 yıl önce doğum yaptığında yoğun bakımda kaldığından korktuğunu söyleyen Fidan Altın, "Ondan sonra hastalıklar çıkmaya başladı. Astım, kalp yetmezliği, kanımda iltihaplanma, şeker, tansiyon hepsi var. Hastaneye tedavi görmek amacıyla zayıflamak için geldim. Şu anda yaklaşık 170-175 kiloyum. Kilomdan dolayı yürüyemiyorum, hareket edemiyorum, dizlerim tutmuyor. Hastaneye gelmemi eşim istedi. Kilo verdikten sonra iki kız çocuğumla ilgilenebilmek, evimin işlerini yapmak istiyorum, yani hareket etmek istiyorum” dedi.

SAĞLIK KURULUNDAN ONAY ŞART

Dr. Ercan Kadıoğlu ise, hastanın yürüyememe şikayetiyle bir hekim tarafından mide küçültme ameliyatı için geldiğini belirterek, "Biz hastamızı değerlendirdik, mide küçültme ameliyatları, bu obezite cerrahisi, öncelikle cerrahın direkt olarak karar verebileceği bir cerrahi değil. Sağlık Bakanlığı’nın aldığı karar ile sağlık kuruluna sokmamız gerekiyor hastamızı" dedi.

Endokrin, psikiyatri, göğüs hastalıkları ve kardiyoloji uzmanının onayı ile eğer bu ameliyat olabilecek düzeyde ise o zaman devreye girip mide küçültme ameliyatına karar verdiklerini ifade eden Dr. Ercan Kadıoğlu, "Bu ameliyat sonrası hastalarımız çok fayda görüyor. Yürüme şikayetleri, tansiyon, şeker hastalığı tamamen hastamızın lehine geri dönüm oluyor. Ameliyat ettiğimiz hastaların geri dönümler çok pozitif sonuçlarla geri dönüm oluyor. Hastamız da ideal bir hasta ama öncelikle sağlık kurulundan onay almamız lazım. Daha sonra cerrahi düşünebileceğimiz bir hasta olarak değerlendiriyoruz" diye konuştu.

Yapılan tetkikler sonrası çıkan sonuçlara göre hastaya en uygun tedavi planı yapılacak.

Sağlık ekipleri tarafından yapılacak olan teşhis ve tetkiklerden sonra Fidan Altın’ın kilo vermesi ve sağlıklı bir yaşama kavuşması için tedavisine tamamlanana kadar devam edilecek.

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