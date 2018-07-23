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1800'lerin akıl hastanesinden tüyler ürperten fotoğraflar

23.07.2018 - 08:52 | Güncelleme:

Dr. Hugh Welch Diamond, 1848-1858 yılları arasında hastalarına teşhis koyarken fotoğraflardan yararlanabileceğine inandı. Diamond, 10 yıllık süre zarfında hastaneye yatırılan hastaların fotoğraflarını çekti

  • 1 1800'lerin akıl hastanesinden tüyler ürperten fotoğraflar
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    Dr. Hugh Welch Diamond, 1848-1858 yılları arasında hastalarına teşhis koymada fotoğraflardan faydalanabileceğine inandı. 

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    10 yıllık bir süre boyunca Suffolk Country Akıl Hastanesi'nde çekilen fotoğraflar mental hastalıkların ürkütücü yüzünü çıplak bir şekilde yansıtıyor.

  • 3 1800'lerin akıl hastanesinden tüyler ürperten fotoğraflar
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    Hastalar hakkında tek bilinen, eşleri ya da aileleri tarafından hastaneye yerleştirilmiş kadınlar oldukları. 

  • 4 1800'lerin akıl hastanesinden tüyler ürperten fotoğraflar
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    Depresyon, stres ya da bozukluğu olan bu kadınlar, ailelerince ideal eş-anne ya da evlat olarak baş etmesi zor kişiler olarak görülüyordu. 

  • 5 1800'lerin akıl hastanesinden tüyler ürperten fotoğraflar
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    Bu fotoğraflar arasında Dr. Hugh Welch'in de bir portresi yer alıyor. İşte Dr. Hugh Welch'in objektifinden akıl hastaları...

  • 6 1800'lerin akıl hastanesinden tüyler ürperten fotoğraflar
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  • 7 1800'lerin akıl hastanesinden tüyler ürperten fotoğraflar
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  • 8 1800'lerin akıl hastanesinden tüyler ürperten fotoğraflar
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  • 10 1800'lerin akıl hastanesinden tüyler ürperten fotoğraflar
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  • 11 1800'lerin akıl hastanesinden tüyler ürperten fotoğraflar
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  • 12 1800'lerin akıl hastanesinden tüyler ürperten fotoğraflar
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  • 13 1800'lerin akıl hastanesinden tüyler ürperten fotoğraflar
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  • 14 1800'lerin akıl hastanesinden tüyler ürperten fotoğraflar
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  • 15 1800'lerin akıl hastanesinden tüyler ürperten fotoğraflar
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  • 16 1800'lerin akıl hastanesinden tüyler ürperten fotoğraflar
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    PAKİSTAN'DA BİR AKIL HASTANESİNİN İÇ YÜZÜ

    Fotoğrafçı Aun Raza, 2011 ve 2014 yıllarına sığdırdığı uzun çalışması sonucunda Pakistan'da bir akıl hastanesinin tüm detaylarını görüntüledi! 

  • 19 1800'lerin akıl hastanesinden tüyler ürperten fotoğraflar
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    Pakistan'ın Lahore kentinde bir akıl hastanesindeki hasta köpük baloncukla oynuyor.

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    70 ziyaretçi sonrası yemek masasında oturan hastalar. Fotoğrafçı bu hastaların bazılarının normal insanlardan daha iyi düşünebildiğini ifade etti.

  • 21 1800'lerin akıl hastanesinden tüyler ürperten fotoğraflar
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    Fotoğrafçı buradaki hastaların görmezden gelinmemesi gerektiğini çünkü onların en büyük beklentisinin 'sevgi' olduğunu dile getirdi.

  • 22 1800'lerin akıl hastanesinden tüyler ürperten fotoğraflar
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    Abdul Shakoor isimli hasta 45 yıldır bu hastanede olduğunu söyleyen fotoğrafçı, hastanın çok az konuştuğunu söyledi. Son derece sevimli bir kişi olduğunu ifade etti.

  • 23 1800'lerin akıl hastanesinden tüyler ürperten fotoğraflar
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    Buraya yeni yatırılan hasta ve onu kucaklayan babası... Fotoğrafçı bu anların çok etkili olduğunu ve gözlerinin dolduğunu ifade etti.

  • 24 1800'lerin akıl hastanesinden tüyler ürperten fotoğraflar
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    Fotoğrafçı Abu Raza, tüm toplumların akıl hastaneleri konusundaki algısının değişmesi gerektiğini ifade etti.

  • 25 1800'lerin akıl hastanesinden tüyler ürperten fotoğraflar
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  • 26 1800'lerin akıl hastanesinden tüyler ürperten fotoğraflar
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  • 27 1800'lerin akıl hastanesinden tüyler ürperten fotoğraflar
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  • 28 1800'lerin akıl hastanesinden tüyler ürperten fotoğraflar
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  • 29 1800'lerin akıl hastanesinden tüyler ürperten fotoğraflar
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  • 30 1800'lerin akıl hastanesinden tüyler ürperten fotoğraflar
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  • 31 1800'lerin akıl hastanesinden tüyler ürperten fotoğraflar
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  • 32 1800'lerin akıl hastanesinden tüyler ürperten fotoğraflar
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  • 33 1800'lerin akıl hastanesinden tüyler ürperten fotoğraflar
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  • 34 1800'lerin akıl hastanesinden tüyler ürperten fotoğraflar
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  • 35 1800'lerin akıl hastanesinden tüyler ürperten fotoğraflar
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  • 36 1800'lerin akıl hastanesinden tüyler ürperten fotoğraflar
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  • 37 1800'lerin akıl hastanesinden tüyler ürperten fotoğraflar
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  • 38 1800'lerin akıl hastanesinden tüyler ürperten fotoğraflar
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  • 39 1800'lerin akıl hastanesinden tüyler ürperten fotoğraflar
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  • 40 1800'lerin akıl hastanesinden tüyler ürperten fotoğraflar
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  • 41 1800'lerin akıl hastanesinden tüyler ürperten fotoğraflar
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  • 42 1800'lerin akıl hastanesinden tüyler ürperten fotoğraflar
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  • 43 1800'lerin akıl hastanesinden tüyler ürperten fotoğraflar
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  • 44 1800'lerin akıl hastanesinden tüyler ürperten fotoğraflar
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  • 45 1800'lerin akıl hastanesinden tüyler ürperten fotoğraflar
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  • 46 1800'lerin akıl hastanesinden tüyler ürperten fotoğraflar
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  • 47 1800'lerin akıl hastanesinden tüyler ürperten fotoğraflar
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  • 48 1800'lerin akıl hastanesinden tüyler ürperten fotoğraflar
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  • 49 1800'lerin akıl hastanesinden tüyler ürperten fotoğraflar
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  • 50 1800'lerin akıl hastanesinden tüyler ürperten fotoğraflar
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  • 51 1800'lerin akıl hastanesinden tüyler ürperten fotoğraflar
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  • 52 1800'lerin akıl hastanesinden tüyler ürperten fotoğraflar
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  • 53 1800'lerin akıl hastanesinden tüyler ürperten fotoğraflar
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  • 54 1800'lerin akıl hastanesinden tüyler ürperten fotoğraflar
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  • 55 1800'lerin akıl hastanesinden tüyler ürperten fotoğraflar
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  • 56 1800'lerin akıl hastanesinden tüyler ürperten fotoğraflar
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  • 57 1800'lerin akıl hastanesinden tüyler ürperten fotoğraflar
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  • 58 1800'lerin akıl hastanesinden tüyler ürperten fotoğraflar
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