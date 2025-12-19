19 Aralık 2025 TV yayın akışı: Bugün televizyonda neler var, bu akşam hangi diziler ve filmler ekrana gelecek?
19 Aralık 2025 TV yayın akışı listesi paylaşıldı. Böylece Türkiye'nin en çok izlenen kanallarında yayınlanacak yapımlar belli oldu. Kanalların yayın akışlarına göre, akşam kuşağında birçok dizi yeni bölümleriyle izleyici karşısına çıkacak. Show TV'nin ilgiyle takip edilen dizisi Kızılcık Şerbeti'nde heyecan doruğa çıkacak. Sevilen dizinin 118. bölümünde Başak ve Fatih'in düğününe çok acı bir olay damga vuracak. Başak'ın annesi hayata gözlerini yumacak. Peki, bu akşam televizyonda hangi diziler ve filmler var? İşte 19 Aralık 2025 Cuma Kanal D, Show TV, Star TV, TV8, TRT 1, ATV, NOW TV yayın akışı...
Ulusal kanallarda her gün birbirinden farklı zevklere hitap eden içerikler yayınlanmaya devam ediyor. Bugün gündüz, öğle ve akşam kuşağında ekrana gelecek yapımlar için 19 Aralık 2025 TV yayın akışı listesi inceleniyor. Bu akşam Show TV'nin sevilen dizisi Kızılcık Şerbeti 118. bölümü ile izleyici karşısına çıkacak. Diğer kanallarda birçok dizinin yeni bölümü yayınlanacakken, filmler ve yarışmalar da ekranda olacak. İşte 19 Aralık Cuma Kanal D, Show TV, Star TV, TV8, TRT 1, ATV, NOW TV yayın akışı...
KANAL D YAYIN AKIŞI
07.00 Yabancı Damat
09.00 Neler Oluyor Hayatta?
11.00 Yaprak Dökümü
13.45 Gelinim Mutfakta
16.45 Uzak Şehir
18.30 Kanal D Ana Haber
20.00 Arka Sokaklar
00.15 Uzak Şehir
03.00 Siyah Beyaz Aşk
05.00 Üç Kız Kardeş
SHOW TV YAYIN AKIŞI
06.00 Yeni Gelin
08.15 Bu Sabah
10.00 Sandık Kokusu
12.30 Gelin Evi
15.00 Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme
18.45 Show Ana Haber
20.00 Kızılcık Şerbeti
00.15 Veliaht
02.45 Bahar
STAR TV YAYIN AKIŞI
09.30 Songül ve Uğur ile Sana Değer
13.30 Nur Viral ile Sen İstersen
16.15 Söz
19.00 Star Haber
20.00 Ne Olacak Şimdi?
21.45 El Değmemiş Aşk
23.45 El Değmemiş Aşk
01.45 Hanım Köylü
03.30 Söz
05.00 Kiralık Aşk
TRT 1 YAYIN AKIŞI
05.18 İstiklal Marşı
05.20 Turgay Başyayla İle Lezzetli Tavsiye
06.10 Kalk Gidelim
09.20 Adını Sen Koy
10.30 Alişan İle Hayata Gülümse
13.15 Seksenler
14.30 Kasaba Doktoru
17.45 Lingo Türkiye
19.00 Ana Haber
19.55 İddiaların Aksine
20.00 Taşacak Bu Deniz
00.15 Cennetin Çocukları
02.45 Seksenler
03.15 Kasaba Doktoru
ATV YAYIN AKIŞI
07.00 Kahvaltı Haberleri
08.30 Nihat Hatipoğlu Sorularınızı Cevaplıyor
10.00 Müge Anlı ile Tatlı Sert
13:00 atv Gün Ortası
14.00 Mutfak Bahane
16.00 Esra Erol’da
19.00 atv Ana Haber
20.00 Hızlı ve Öfkeli: Hobbs ve Snaw
22.45 En Uzun Gece
01.00 En Uzun Gece
03.00 Kardeşlerim
05.30 Aldatmak
NOW TV YAYIN AKIŞI
07.30 İlk Bakış
08:00 İlker Karagöz ile Çalar Saat
10.45 Çağla ile Yeni Bir Gün
12.30 Yasak Elma
13.30 En Hamarat Benim
16.30 Sahtekarlar
19.00 Selçuk Tepeli ile Now Ana Haber
20.00 Ben Leman
22.45 Sahtekarlar
01.15 Halef: Köklerin Çağrısı
03.45 İnadına Aşk
04.30 Kefaret
06.00 Karagül
TV8 YAYIN AKIŞI
06.00 Tuzak
07.15 Ebru ile 8’de Sağlık
08.30 Oynat Bakalım
09.00 Gel Konuşalım
12.30 Zahide Yetiş’le Sence?
16.00 Zuhal Topal’la Yemekteyiz
20.00 MasterChef Türkiye
00.15 Zuhal Topal'la Yemekteyiz
03.30 Gel Konuşalım
19 ARALIK 2025 TV YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ