        Haberler Bilgi Magazin 19 ARALIK 2025 TV YAYIN AKIŞI KANAL KANAL | Bu akşam TV'de hangi diziler ve filmler var? Kanal D, Show TV, Star TV, TV8, TRT 1, ATV, NOW TV yayın akışı

        19 Aralık 2025 TV yayın akışı: Bugün televizyonda neler var, bu akşam hangi diziler ve filmler ekrana gelecek?

        19 Aralık 2025 TV yayın akışı listesi paylaşıldı. Böylece Türkiye'nin en çok izlenen kanallarında yayınlanacak yapımlar belli oldu. Kanalların yayın akışlarına göre, akşam kuşağında birçok dizi yeni bölümleriyle izleyici karşısına çıkacak. Show TV'nin ilgiyle takip edilen dizisi Kızılcık Şerbeti'nde heyecan doruğa çıkacak. Sevilen dizinin 118. bölümünde Başak ve Fatih'in düğününe çok acı bir olay damga vuracak. Başak'ın annesi hayata gözlerini yumacak. Peki, bu akşam televizyonda hangi diziler ve filmler var? İşte 19 Aralık 2025 Cuma Kanal D, Show TV, Star TV, TV8, TRT 1, ATV, NOW TV yayın akışı...

        Giriş: 19.12.2025 - 15:06 Güncelleme: 19.12.2025 - 15:06
        Ulusal kanallarda her gün birbirinden farklı zevklere hitap eden içerikler yayınlanmaya devam ediyor. Bugün gündüz, öğle ve akşam kuşağında ekrana gelecek yapımlar için 19 Aralık 2025 TV yayın akışı listesi inceleniyor. Bu akşam Show TV'nin sevilen dizisi Kızılcık Şerbeti 118. bölümü ile izleyici karşısına çıkacak. Diğer kanallarda birçok dizinin yeni bölümü yayınlanacakken, filmler ve yarışmalar da ekranda olacak. İşte 19 Aralık Cuma Kanal D, Show TV, Star TV, TV8, TRT 1, ATV, NOW TV yayın akışı...

        KANAL D YAYIN AKIŞI

        07.00 Yabancı Damat

        09.00 Neler Oluyor Hayatta?

        11.00 Yaprak Dökümü

        13.45 Gelinim Mutfakta

        16.45 Uzak Şehir

        18.30 Kanal D Ana Haber

        20.00 Arka Sokaklar

        00.15 Uzak Şehir

        03.00 Siyah Beyaz Aşk

        05.00 Üç Kız Kardeş

        SHOW TV YAYIN AKIŞI

        06.00 Yeni Gelin

        08.15 Bu Sabah

        10.00 Sandık Kokusu

        12.30 Gelin Evi

        15.00 Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme

        18.45 Show Ana Haber

        20.00 Kızılcık Şerbeti

        00.15 Veliaht

        02.45 Bahar

        STAR TV YAYIN AKIŞI

        09.30 Songül ve Uğur ile Sana Değer

        13.30 Nur Viral ile Sen İstersen

        16.15 Söz

        19.00 Star Haber

        20.00 Ne Olacak Şimdi?

        21.45 El Değmemiş Aşk

        23.45 El Değmemiş Aşk

        01.45 Hanım Köylü

        03.30 Söz

        05.00 Kiralık Aşk

        TRT 1 YAYIN AKIŞI

        05.18 İstiklal Marşı

        05.20 Turgay Başyayla İle Lezzetli Tavsiye

        06.10 Kalk Gidelim

        09.20 Adını Sen Koy

        10.30 Alişan İle Hayata Gülümse

        13.15 Seksenler

        14.30 Kasaba Doktoru

        17.45 Lingo Türkiye

        19.00 Ana Haber

        19.55 İddiaların Aksine

        20.00 Taşacak Bu Deniz

        00.15 Cennetin Çocukları

        02.45 Seksenler

        03.15 Kasaba Doktoru

        ATV YAYIN AKIŞI

        07.00 Kahvaltı Haberleri

        08.30 Nihat Hatipoğlu Sorularınızı Cevaplıyor

        10.00 Müge Anlı ile Tatlı Sert

        13:00 atv Gün Ortası

        14.00 Mutfak Bahane

        16.00 Esra Erol’da

        19.00 atv Ana Haber

        20.00 Hızlı ve Öfkeli: Hobbs ve Snaw

        22.45 En Uzun Gece

        01.00 En Uzun Gece

        03.00 Kardeşlerim

        05.30 Aldatmak

        NOW TV YAYIN AKIŞI

        07.30 İlk Bakış

        08:00 İlker Karagöz ile Çalar Saat

        10.45 Çağla ile Yeni Bir Gün

        12.30 Yasak Elma

        13.30 En Hamarat Benim

        16.30 Sahtekarlar

        19.00 Selçuk Tepeli ile Now Ana Haber

        20.00 Ben Leman

        22.45 Sahtekarlar

        01.15 Halef: Köklerin Çağrısı

        03.45 İnadına Aşk

        04.30 Kefaret

        06.00 Karagül

        TV8 YAYIN AKIŞI

        06.00 Tuzak

        07.15 Ebru ile 8’de Sağlık

        08.30 Oynat Bakalım

        09.00 Gel Konuşalım

        12.30 Zahide Yetiş’le Sence?

        16.00 Zuhal Topal’la Yemekteyiz

        20.00 MasterChef Türkiye

        00.15 Zuhal Topal'la Yemekteyiz

        03.30 Gel Konuşalım

        Haberi Hazırlayan: Nejla Üngül
