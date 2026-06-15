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        Haberler Gündem Güncel 19 bin emniyet personelinin görev yerleri belli oldu | Son dakika haberleri

        19 bin emniyet personelinin görev yerleri belli oldu

        İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, "Emniyet Genel Müdürlüğümüzün 2026 Yılı Genel Atama Dönemi kapsamında, 1528 amirimiz ve 17 bin 568 polis memurumuz olmak üzere toplam 19 bin 96 kahraman emniyet personelimizin yeni görev yerlerini belirledik" dedi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 15 Haziran 2026 - 20:03 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        19 bin emniyet personelinin görev yerleri belli oldu

        İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Emniyet Genel Müdürlüğümüzün 2026 Yılı Genel Atama Dönemi kapsamında, 1528 amirimiz ve 17 bin 568 polis memurumuz olmak üzere toplam 19 bin 96 kahraman emniyet personelimizin yeni görev yerlerini belirledik. Her biri; milletimizin huzuru, devletimizin güvenliği ve kamu düzenimizin muhafazası için gece gündüz demeden büyük bir fedakarlıkla görev yapan teşkilat mensuplarımız, yeni görev yerlerinde de aynı inanç, azim ve sorumluluk anlayışıyla hizmet etmeyi sürdürecektir. Türk Polis Teşkilatımız, devletimizin kudretini, milletimizin duasını ve ay yıldızlı bayrağımızın emanetini omuzlarında taşımaktadır. Atamaların Emniyet Teşkilatımıza, personelimize ve kıymetli ailelerine hayırlı olmasını diliyorum. Rabbim her birini görünür görünmez her türlü tehlikeden muhafaza eylesin. Görevlerinde muvaffakiyetler versin. Allah yar ve yardımcıları olsun" ifadelerini kullandı.

        *Haberin görselleri AA tarafından servis edilmiştir.

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