Koronavirüs vaka sayısı kaç? Bugün koronavirüs nedeniyle kaç kişi hayatını kaybetti? Corona Türkiye tablosu son durum nasıl? soruları tüm vatandaşların gündeminde. Koronavirüs tablosu günlük olarak açıklanıyor. Dün akşam resmi Twitter hesabından açıklama yapan Sağlık Bakan Fahrettin Koca, bir kez daha tedbirlere dikkatleri çekti. 19 Eylül 2020 Corona Türkiye tablosu ise henüz açıklanmadı...

CORONA VİRÜS TABLOSU 19 EYLÜL NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Son 24 saate ait koronavirüs tablosu her gün akşam saatlerinde açıklanıyor. Bugüne ait koronavirüs tablosu açıklanır açıklanmaz detaylar haberimizde yer alacak.

18 EYLÜL 2020 KORONAVİRÜS TABLOSU - SAĞLIK BAKANLIĞI

Son 24 saate ait koronavirüs tablosu Sağlık Bakanlığı verileri doğrultusunda https://covid19.saglik.gov.tr/ sitesi üzerinden açıklanıyor. Bakan Koca'nın dün için mesajı "Toplam hastalığa yakalanmış kişi sayısı yaklaşık 300.000 oldu. Bugün 62 CAN kaybımız var. Hastalıkla mücadele etmek tedbirde mücadele birlikteliği ile mümkün. BİRLİKte mücadele edelim. Sağlık çalışanlarımızın omuzlarındaki yükü azaltmak sorumluluğumuz." şeklinde oldu.

TOPLAM HASTA SAYISI 299 BİN 810, AĞIR HASTA SAYISI 1402

Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı tabloya göre, dün yapılan 111 bin 113 koronavirüs testinden 1771'i pozitif çıktı. Dün 62 hasta koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti. Toplam hasta sayısı 299 bin 810 olurken toplam hayatını kaybeden hastaların sayısı da 7 bin 377 oldu. Ağır hasta sayısı da 1402 oldu. Toplam 264 bin 805 hasta da koronavirüsü yenerek hayata tutundu.

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GÖZLÜK TAKMAK KOVİD-19'DAN KORUR MU?

New York Times'ta yer alan haberde, Çin'de yapılan bir araştırmada koronavirüs tespit edilen hastalara yönelik ilginç bir durum tespit edildi. Araştırmaya göre, hastaların çok azı düzenli olarak gözlük takıyordu.

Çin'in Suizhou kentindeki bir hastane 47 günde 276 hasta kabul edildi. Bu hastaların yalnızca 16'sında, yani yüzde 6'sından daha azında, miyop veya günde sekiz saatten fazla gözlük takmalarını gerektiren miyopluk vardı.

Genel popülasyonda miyopluk oranının Kovid-19 hastalarına göre daha yüksek olduğunu fark eden bilim insanları, "Gözlük takmak bir kişiyi koronavirüse yakalanmak koruyabilir mi?" merak etti.

Çin'de her yaştan bireyde gözlük takmanın yaygın olduğunu belirten bir araştırmacı, "Salgın başladığından beri Kovid-19 tespit edilen gözlüklü hasta sayısının az olduğunu fark ettik" dedi. Araştırmacılar, "Günlük gözlük kullanıcılarının Kovid-19'a karşı daha az duyarlı olduğunun ön kanıtı olabilir" tahmininde bulunuyor.

"ARAŞTIRMADAN SONUÇ ÇIKARMAK İÇİN ÇOK ERKEN"

Uzmanlar, araştırmadan sonuç çıkarmak için çok erken olduğunu vurgulayarak, insanlara enfeksiyon risklerini azaltmak için maskelerin yanı sıra göz korumasını da ihmal etmemeleri gerektiğini belirtiyor.

Uzmanlar, gözlüklerin, gözleri öksürük veya hapşırık sıçramasından koruyan kısmi bir bariyer görevi gördüğü için koruyucu olabildiğini belirtiyor. Bulgunun bir başka açıklaması olarak ise, gözlük takan kişilerin kirli ellerle gözlerini ovma olasılığının daha düşük olması.

Araştırmayı yürüten uzmanlardan Dr. Thomas Steinemann, çalışmanın gözlük takmayan insanlar arasında endişeye neden olmaması gerektiğini belirtti. "Muhtemelen gözlük takmaktan zarar gelmez, ama herkesin bunu yapması gerekiyor mu? Muhtemelen hayır" cevabını verdi. Steinemann, "Bence göz koruması veya yüz siperi takmanın pratikliğini göz önünde bulundurmanız gerekiyor." dedi.

Kovid-19 tespit edilen hastaların arasında gözlük kullanan hasta sayısının az olmasını ilginç bulan uzmanlar, araştırmanın henüz sonuç vermediğini, halen araştırmaya devam ettiklerini vurguluyor.