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Haberler Sağlık
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19 Eylül Koronavirüs tablosu vaka sayısı açıklanıyor - Son Dakika bugünkü korona vaka ve vefat sayısı kaç?

Koronavirüs salgınında son dakika gelişmeleri sürüyor. Vaka sayısındaki tehlikeli yükseliş nedeniyle vatandaşlar günbegün koronavirüs tablosunu araştırıyor. Günün tablosu ise 20:00 sularında Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından açıklanacak...

19 Eylül Koronavirüs tablosu vaka sayısı açıklanıyor - Son Dakika bugünkü korona vaka ve vefat sayısı kaç?

Korona vaka sayısı 19 Eylül verileri akşam saatlerinde Sağlık Bakanlığı tarafından kamuoyuyla paylaşılacak. Dün ki veriler ise geçtiğimiz akşam saatlerinde kamuoyuyla paylaşıldı. Dün açıklanan son rakamlara göre pozitif vaka sayıları 25 binin üzerindeki seyrini sürüyor. Öte yandan vefat sayıları ise düşüş gösterse de 200'ün üzerindeki seyrini sürdürüyor. İşte tedirgin eden tablonun detayları...

KORONA 19 EYLÜL VAKA SAYILARI AÇIKLANDI MI?

Koronavirüs 19 Eylül Pazar günü verileri akşam saatlerinde Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ve Sağlık Bakanlığı'nın "https://covid19.saglik.gov.tr/" sitesi tarafından kamuoyuyla paylaşılacak.

18 EYLÜL KORONA VAKA SAYILARI

18 Eylül tarihi itibariyle Türkiye'de son 24 saatte 335 bin 244 Kovid-19 testi yapıldı, 26 bin 161 kişinin testi pozitif çıktı, 221 kişi yaşamını yitirdi.

AŞILAMA SAYISI ARTIYOR

18 yaş üstü nüfusta birinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 84,74, ikinci doz aşı yapılanların oranı yüzde 67,51 olarak kayıtlara geçti.

Türkiye'de bugüne kadar yapılan aşı sayısı toplamda 104 milyon 894 bin 94'e yükseldi. Kovid-19 salgınıyla mücadele kapsamında son 24 saatte toplam 300 bin 878 doz aşı uygulandı.

En az bir doz aşı uygulananların oranı en yüksek 10 il Muğla, Yalova, Kilis, Tekirdağ, Amasya, Aydın, Antalya, Edirne, Çanakkale ve Eskişehir oldu.

En az bir doz aşı yapılanların oranının en düşük olduğu iller ise Gümüşhane, Şanlıurfa, Diyarbakır, Batman, Mardin, Bingöl, Siirt, Muş, Bayburt ve Elazığ olarak sıralandı.

"SON 1 HAFTA BİZİ UYARIYOR"

Sosyal medya hesabından günlük tabloyu ve bir haftalık vaka sayılarını paylaşan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Vaka sayıları bir gün öncesiyle değil, ortalama bir hafta öncesiyle kıyaslanmalıdır. Son bir hafta bizi uyarıyor. Kurallara uyup, aşımızı olalım." ifadesini kullandı. Bakan Koca paylaşımında şu satırlara yer verd:

VAKA SAYILARI 18 Eylül: 26.161 17 Eylül: 27.692 16 Eylül: 28.118 15 Eylül: 28.224 14 Eylül: 27.802 13 Eylül: 24.613 12 Eylül: 21.352 Vaka sayıları bir gün öncesiyle değil, ortalama bir hafta öncesiyle kıyaslanmalıdır. Son bir hafta bizi uyarıyor. Kurallara uyup, aşımızı olalım.

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