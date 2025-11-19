Habertürk
        Haberler Bilgi Gündem 19 Kasım'da büyük elektrik kesintisi! 19 Kasım Çarşamba İstanbul'da elektrik kesintisi saat kaçta başlayacak, elektrikler ne zaman gelecek?

        19 Kasım'da büyük elektrik kesintisi! İstanbul'da elektrikler ne zaman gelecek?

        19 Kasım Çarşamba günü planlı elektrik kesintileri açıklandı. Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş. (BEDAŞ), bakım ve yatırım çalışmaları nedeniyle kent genelinde enerji kesintisi yapılacağını açıkladı. Şirketin planına göre, kesintiler birçok ilçede belirli saat aralıklarında etkili olacak. İşte ayrıntılar...

        Giriş: 19.11.2025 - 00:32 Güncelleme: 19.11.2025 - 07:16
