19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı her yıl büyük bir coşkuyla kutlanıyor. 19 Mayıs 1919'da Mustafa Kemal Atatürk Bandırma Vapuru ile Samsun'a çıktı ve bugün İtilaf Devletleri'nin işgaline karşı Kurtuluş Savaşı'nın başladığı gün olarak kabul edilir. Atatürk daha sonra bu günü Türk gençliğine armağan etmiştir. Peki 19 Mayıs ne zaman? 19 Mayıs resmi tatil mi? İşte 2019 Resmi tatil günleri takvimi...

19 MAYIS RESMİ TATİL Mİ?

19 Mayıs günü resmi tatiller arasında yer alıyor. 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nda bir çok kutlama ve etkinlik yapılırken, resmi kurum ve kuruluşların yanında özel sektöre de tatil oluyor. Çalışan özel sektör bugün için fazla mesai ücreti alıyor. Ancak bu sene 19 Mayıs zaten tatil olan Pazar gününe denk geliyor.

19 MAYIS NE ZAMAN?

19 Mayıs Atatürk'ü Anma ve Gençlik ve Spor Bayramı, 2019 yılında Pazar gününe denk geldiği için bir günlük tatilin ardından ekstra bir izin söz konusu olmayacak.

2019 RESMİ TATİL GÜNLERİ