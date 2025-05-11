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        Haberler Bilgi Gündem 19 Mayıs Pazartesi resmi tatil mi, yarım gün mü? 19 Mayıs Pazartesi okul var mı, ders işlenecek mi?

        19 Mayıs resmi tatil mi? 19 Mayıs'ta okullar var mı, yarım gün mü?

        19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı bu yıl da tüm yurtta büyük bir coşkuyla kutlanacak. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 1919'da Samsun'a çıkarak milli mücadeleyi başlatması, bu günü millet için anlamlı kılıyor. Bayram nedeniyle resmi kurumların ve okulların kapalı olup olmayacağı araştırılıyor. Aynı zamanda, 19 Mayıs'ın hangi güne denk geldiği ve tatil süresi merak ediliyor. İşte 19 Mayıs hakkında bilgiler...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 11.05.2025 - 16:42 Güncelleme: 11.05.2025 - 16:42
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        Her yıl 19 Mayıs’ta kutlanan Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı için geri sayım başladı. Milli mücadelenin sembolü olan bu özel gün, ülke genelinde çeşitli etkinliklerle kutlanacak. 19 Mayıs’ın resmi tatil olması nedeniyle kamu kurumları, bankalar ve okulların durumu sorgulanıyor. Tatil planı yapanlar, bu yıl 19 Mayıs’ın hangi güne geldiğini araştırıyor. İşte ayrıntılar...

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        19 MAYIS RESMİ TATİL Mİ, İDARİ İZİN Mİ?

        19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı resmi tatil sayılmaktadır ve bu nedenle kamu ve özel sektör ayrımı yapılmaksızın çalışanların tümü izinli sayılacak.

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        19 MAYIS 2025 HANGİ GÜNE DENK GELİYOR?

        19 Mayıs bu yıl yani 2025 yılında Pazartesi gününe denk gelmektedir. Cumartesi Pazar'la birlikte 19 Mayıs'la birlikte 3 gün tatil fırsatı ortaya çıkmış olacak.

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        19 MAYIS BAYRAMI HAKKINDA

        Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı, her yıl 19 Mayıs tarihinde kutlanan, Türkiye Cumhuriyeti ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin resmî bayramıdır.

        Mayıs 1919'da Mustafa Kemal Atatürk Bandırma Vapuru ile Samsun'a çıkmıştır ve bu gün, İtilaf Devletleri'nin işgaline karşı Türk Kurtuluş Savaşı'nın başladığı gün kabul edilir. Atatürk bu bayramı Türk gençliğine armağan etmiştir.

        Uzun yıllar "Gençlik ve Spor Bayramı" adıyla kutlanan bayram, Atatürk Yılı kabul ve ilan edilen 1981'de dönemin Devlet Başkanı Kenan Evren tarafından yapılan değişiklikle "Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı" adını almıştır.

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