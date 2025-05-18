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        Haberler Bilgi Gündem 19 Mayıs'ta noterler açık mı, kapalı mı olacak? 19 Mayıs 2025 Pazartesi noter işlemleri yapılır mı, nöbetçi noterler çalışacak mı?

        19 Mayıs'ta noterler açık mı, kapalı mı, nöbetçi noter hizmet verecek mi?

        19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nın gelmesiyle birlikte, resmi işlemlerini planlayan vatandaşlar noterlerin çalışma durumunu merak ediyor. Özellikle belge onayı, vekaletname düzenleme ya da satış işlemleri gibi işlemleri gerçekleştirmek isteyenler, 19 Mayıs Pazartesi günü noterlerin açık olup olmadığını araştırıyor. Resmi tatil kapsamında kamu kurumlarının çalışma saatlerinde değişiklik yaşanırken, noterlerin durumu da gündeme geldi. Peki, 19 Mayıs'ta noterler açık mı, hizmet veriyor mu? İşte, merak edilen ayrıntılar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 18.05.2025 - 12:23 Güncelleme: 18.05.2025 - 12:23
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        Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı olarak kutlanan 19 Mayıs’ın yaklaşmasıyla birlikte, resmi tatil kapsamında noterlerin çalışma durumu merak ediliyor. Noterde işlemleri olan vatandaşlar, 19 Mayıs’ta nöbetçi noterlerin hizmet verip vermeyeceğini araştırmaya başladı. Resmi işlemlerini bu tarihe denk getirenler için noterlerin açık olup olmadığı önem taşıyor. Peki, 19 Mayıs’ta noterler açık mı, nöbetçi noterler çalışıyor mu? İşte, merak edilen detaylar...

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        19 MAYIS'TA NOTERLER AÇIK MI?

        19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı resmi tatil olarak sayılıyor bu nedenle kamu sektörü ve dolayısıyla noterler de kapalı olacak.

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        19 MAYIS'TA NÖBETÇİ NOTERLER AÇIK OLACAK MI?

        19 Mayıs resmi tatil olduğu için nöbetçi noterler de hizmet vermeyecek. Nöbetçi noterler 20 Mayıs Salı günü çalışmaya devam edecek.

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