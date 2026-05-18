19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı öncesinde İstanbul’da toplu ulaşım uygulamaları merak konusu oldu. İstanbul Valiliği tarafından yapılan açıklamada, resmi tatil kapsamında toplu taşıma araçlarının ücretsiz hizmet vereceği bildirildi. Bu gelişmenin ardından vatandaşlar, metrobüs ve otobüs seferlerinin işleyişini ve tarifesini araştırmaya başladı. Peki, 19 Mayıs’ta İstanbul’da otobüsler çalışıyor mu, metrobüsler açık mı? İşte tüm detaylar…