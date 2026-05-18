19 Mayıs otobüs, metrobüs çalışıyor mu? 19 Mayıs Salı günü otobüsler hangi tarifeyle çalışacak?
19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla İstanbul'da toplu ulaşımda bazı düzenlemelere gidildi. Resmi tatil kapsamında, toplu taşıma araçlarının önemli bir bölümü gün boyunca ücretsiz hizmet verecek. Vatandaşlar ise metrobüs ve otobüs seferlerinin devam edip etmeyeceğini araştırıyor. Peki, 19 Mayıs'ta toplu taşıma nasıl işleyecek, hangi hatlar açık olacak? İşte İstanbul'daki ulaşım düzenlemelerine dair tüm ayrıntılar…
19 MAYIS’TA OTOBÜSLER ÇALIŞIYOR MU?
19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nda İETT otobüsleri Cumartesi tarifesi ile çalışması bekleniyor.
EGO otobüsleriyle hizmet verilen 387 hatta ve Özel Halk Otobüsü (ÖHO) hatlarında Cumartesi servis programı uygulanması öngörülüyor. Resmi açıklama geldiğinde haberimiz güncellenecektir.
19 MAYIS GÜNÜ METROBÜS AÇIK MI?
19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nda İstanbul metrobüs seferleri hafta içi tarifesi ile çalışması bekleniyor. Resmi açıklama geldiğinde haberimize eklenecektir.