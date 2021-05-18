Vatandaşın gündeminde koronavirüs sokağa çıkma yasakları var. Koronavirüsle mücadelede vaka artış oranını düşürmek adına uygulanan 17 günlük sokağa çıkma yasakları 19 Mayıs Gençlik ve Spor bayramında yasak uygulanıp uygulanmayacağının merak edilmesine yol açtı. İçişleri Bakanlığı genelgesine göre tam kapanma kısıtlaması 17 Mayıs'ta sona erdi. Peki, 19 Mayıs sokağa çıkma yasağı olacak mı? 19 Mayıs resmi tatil mi, yasak var mı?

19 MAYIS RESMİ TATİL Mİ?

19 Mayıs günü resmi tatiller arasında yer alıyor. 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nda bir çok kutlama ve etkinlik yapılırken, resmi kurum ve kuruluşların yanında özel sektöre de tatil oluyor. Çalışan özel sektör bugün için fazla mesai ücreti alıyor.

19 MAYIS NE ZAMAN, SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI VAR MI?

19 Mayıs Atatürk'ü Anma ve Gençlik ve Spor Bayramı, 2021 yılında Çarşamba gününe denk geliyor.

Tam kapanma uygulamasının hemen ardından ülke genelinde kademeli normalleşme sürecine geçildi. Kademeli normalleşme döneminde; hafta içerisinde yer alan günlerde (Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe ve Cuma) 21.00-05.00 saatleri arasında, hafta sonları ise Cuma günleri saat 21.00’den başlayıp, Cumartesi ve Pazar günlerinin tamamını kapsayacak ve Pazartesi günleri saat 05.00’te tamamlanacak şekilde sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacağı açıklandı. 19 Mayıs 2021 Çarşamba günü için ayrıca bir kısıtlama kararı açıklanmadı.