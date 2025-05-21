19 yaşındaki genç kızın şüpheli ölümü! Erkek arkadaşının evinde ölü bulundu

Kan donduran olay Bağcılar'da yaşandı. Habertürk muhabiri Mustafa Şekeroğlu’nun haberine göre bir evde kötü kokular gelmesi üzerine polise haber verildi. Kimsenin olmadığı düşünülen evin kapısı çilingirle açılarak içeri girildi. İçeri giren ekipler genç bir kızın cansız bedeniyle karşılaştı.

19 YAŞINDAKİ GENÇ KIZ ÖLÜ BULUNDU

Yapılan çalışmalarda cansız bedeni bulunan genç kızın Bağcılar’da halasıyla birlikte yaşayan 19 yaşındaki Deniz Karakaya’ya ait olduğu belirlendi. Genç kızın vücudunda morarmış izler bulundu. Bu izlerin darp sonucu mu yoksa ölüm sonrasından meydana gelen morarmalar olduğu Adlı Tıp Kurumu’nda çıkacak rapor belirleyecek.

ERKEK ARKADAŞI KAYIPLARA KARIŞTI

Anne ve babası ayrı olan Karakaya'nın iddiaya göre; halası ile birlikte yaşadığı ve 40 yaşında, evli ve bir çocuk babası olan bir erkek arkadaşı bulunuyordu. En son erkek arkadaşı ile görüşen Karakaya, götürüldüğü erkek arkadaşının evinde cansız bedeni çıktı. Genç kızın erkek arkadaşı olaydan sonra kayıplara karıştığı ortaya çıktı.

ÖLÜM NEDENİNİ ADLI TIP BELİRLEYECEK

Genç kızın ölüm nedenini Adlı Tıp Kurumu tarafından yapılacak otopsi işleminden sonra ortaya çıkacak rapor belirleyecek. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.