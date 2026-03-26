        Haberler Gündem 2,1 milyar kişi güvenli içme suyuna ulaşamıyor

        2,1 milyar kişi güvenli içme suyuna ulaşamıyor

        Su Politikaları Derneği, Birleşmiş Milletler'in su raporuna dikkat çekiyor: BM raporuna göre; dünyada 2,1 milyar insanın hala güvenli bir şekilde yönetilen içme suyu hizmetlerine erişemiyor. Esra Toptaş yazdı…

        Giriş: 26.03.2026 - 18:35 Güncelleme:
        BM'den ürkütücü su raporu:

        Su Politikaları Derneği’nin dünya genelindeki su sorununa dikkat çeken makalelerinde son olarak BM’nin çarpıcı raporu yer aldı. Buna göre; dünyada 2,1 milyar insan güvenli ve yönetilen içme suyu hizmetlerine erişemiyor.

        BM Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü (UNESCO) temsilcisi Bhanu Neupane, yeni yayınlanan BM Dünya Su Kalkınma Raporu hakkında bilgi verdi.

        "HÂLÂ ÇOK YAVAŞ"

        Neupane, “Dünyada 3,4 milyar insan güvenli bir şekilde yönetilen sanitasyon, 1,7 milyar insan ise evlerinde temel hijyen hizmetlerinden yoksun. Bu konuda son on yılda ilerleme kaydedildi ancak sürdürülebilir kalkınma hedeflerine ulaşmak için hâlâ çok yavaş.” dedi.

        İklim değişikliğine bağlı kuraklıklar, seller ve aşırı hava olaylarının tetiklemesiyle dünyada en az 4 milyar insanın her yıl en az bir ay boyunca şiddetli su kıtlığı yaşadığını belirten Neupane, ayrıca raporda su eşitsizliğinde güçlü bir cinsiyet boyutuna dikkat çekildiğini aktardı.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Ulaştırma Bakanı'ndan Karadeniz'de gemideki patlamaya ilişkin açıklama!

        Ulaştırma Bakanı Uraloğlu, "Karadeniz'de yabancı bayraklı ama Türk mürettebatı olan gemide dış kaynaklı bir patlama meydana geldi. İnsansız deniz aracı ile yapıldığını düşünüyoruz, teknik ekiplerimiz olay yerinde inceleme yapıyor" dedi.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Trump: İran anlaşma yapmak için yalvarıyor
        Trump: İran anlaşma yapmak için yalvarıyor
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        İran: ABD'ye resmi cevabımızı ilettik
        İran: ABD'ye resmi cevabımızı ilettik
        En pahalı formalarda zirveye oynuyor!
        En pahalı formalarda zirveye oynuyor!
        Trump: ABD'nin NATO'ya ihtiyacı yok
        Trump: ABD'nin NATO'ya ihtiyacı yok
        MSB: Bağdat'taki Türk askeri tahliye edildi
        MSB: Bağdat'taki Türk askeri tahliye edildi
        Önce güneş sonra yağmur! Sıcaklıklar da artıp azalacak!
        Önce güneş sonra yağmur! Sıcaklıklar da artıp azalacak!
        Axios: ABD İran'a "büyük bir son vuruş" hazırlığında
        Axios: ABD İran'a "büyük bir son vuruş" hazırlığında
        Bakan Uraloğlu'ndan uçuş iptalleri açıklaması
        Bakan Uraloğlu'ndan uçuş iptalleri açıklaması
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son gelişmeler!
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son gelişmeler!
        İnsansı robot sevkiyatında Çin hegemonyası
        İnsansı robot sevkiyatında Çin hegemonyası
        Acil petrol stokları serbest kalıyor
        Acil petrol stokları serbest kalıyor
        Osimhen'e Barça kancası!
        Osimhen'e Barça kancası!
        Kubilay Kaan aslında kimin kurbanı? Bahis parasından çıkan çakarlı katilin portresi
        Kubilay Kaan aslında kimin kurbanı? Bahis parasından çıkan çakarlı katilin portresi
        Milli Takım'ın play-off serüveni...
        Milli Takım'ın play-off serüveni...
        Milli Takım'ın konuğu Romanya!
        Milli Takım'ın konuğu Romanya!
        Futbolcu cinayetinde en kritik tanığın ifadesi ortaya çıktı!
        Futbolcu cinayetinde en kritik tanığın ifadesi ortaya çıktı!
        'Evlilik' sinyali
        'Evlilik' sinyali