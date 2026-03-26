2,1 milyar kişi güvenli içme suyuna ulaşamıyor

Su Politikaları Derneği’nin dünya genelindeki su sorununa dikkat çeken makalelerinde son olarak BM’nin çarpıcı raporu yer aldı. Buna göre; dünyada 2,1 milyar insan güvenli ve yönetilen içme suyu hizmetlerine erişemiyor.

BM Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü (UNESCO) temsilcisi Bhanu Neupane, yeni yayınlanan BM Dünya Su Kalkınma Raporu hakkında bilgi verdi.

"HÂLÂ ÇOK YAVAŞ"

Neupane, “Dünyada 3,4 milyar insan güvenli bir şekilde yönetilen sanitasyon, 1,7 milyar insan ise evlerinde temel hijyen hizmetlerinden yoksun. Bu konuda son on yılda ilerleme kaydedildi ancak sürdürülebilir kalkınma hedeflerine ulaşmak için hâlâ çok yavaş.” dedi.

İklim değişikliğine bağlı kuraklıklar, seller ve aşırı hava olaylarının tetiklemesiyle dünyada en az 4 milyar insanın her yıl en az bir ay boyunca şiddetli su kıtlığı yaşadığını belirten Neupane, ayrıca raporda su eşitsizliğinde güçlü bir cinsiyet boyutuna dikkat çekildiğini aktardı.