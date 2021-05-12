2 bankadan ATM işbirliği

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Alternatif Bank’ın ortak ATM kullanımı için İş Bankası’yla devam eden iş birliği çerçevesinde, Alternatif Bank’ın tüm kart kullanıcılarının bankacılık işlemlerini kendi banka ATM’lerinin yanı sıra, Türkiye genelinde ve KKTC’de bulunan 6 bin 500'den fazla İş Bankası Bankamatik’lerinden de gerçekleştirebilecekleri belirtildi.

İşlemlerin 7/24 herhangi bir ücret ödemeden yapılabileceği aktarıldı.

Anlaşma kapsamında, Alternatif Bank müşterileri ortak ATM’leri, banka ve kredi kartlarıyla TL üzerinden bakiye sorma, para çekme, para yatırma, kredi kartı borç ve limit sorgulama ile borç ödeme işlemlerini işlem sınırı olmadan, herhangi bir komisyon ve masraf ödemeden ücretsiz olarak kullanabiliyorlar.