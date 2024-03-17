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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam 2 bin 146 balcıya 25 milyon 75 bin 480 lira devlet desteği - İş-Yaşam Haberleri

        2 bin 146 balcıya 25 milyon 75 bin 480 lira devlet desteği

        Bal üretiminde Türkiye ikincisi olan Adana'da 2 bin 146 balcıya devlet 25 milyon 75 bin 480 lira destek sağladı

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 17.03.2024 - 11:31 Güncelleme: 17.03.2024 - 11:31
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        Balcıya 25 milyon TL destek
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        Adana, zengin bitki örtüsü ve verilen desteklerle bal üretiminde üst sıralardaki yerini koruyor. Kentte 2 bin 146 arıcının 500 bin kovanda bal üretimi yapılmasıyla 2020'de 12 bin 171, 2021'de 12 bin 336, 2022'de 12 bin 645 ton 2023’te ise 12 bin 900 ton bal üretildi. Adana bu bal üretimiyle Türkiye ikincisi oldu.

        Arıcılıkla ilgili eğitim faaliyetleri de yıl boyunca sürüyor. Adana İl Tarım ve Orman Müdürlüğü de bal üretimini artırmak için üreticiye destek oluyor. Bu çerçevede tarım ve orman müdürlüğü 2 bin 146 işletmede bulunan toplam 434 bin 920 arılı kovan için toplam 25 milyon 75 bin 480 lira arılı kovan desteği ödemesi yapmaya başladı.

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