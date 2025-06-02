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        Haberler Yaşam 2 bin 500 yıllık Ünye Kalesi ziyaretçilerini ağırlamaya başladı

        2 bin 500 yıllık Ünye Kalesi ziyaretçilerini ağırlamaya başladı

        Karadeniz'de yapısı itibariyle bugüne kadar ulaşabilmeyi başaran önemli tarihi mekanlardan 2 bin 500 yıllık Ünye Kalesi, bir süre önce tamamlanan restorasyonun ardından ziyaretçilerini ağırlıyor

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.06.2025 - 13:14 Güncelleme: 02.06.2025 - 13:14
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        Pontus Kralı 6'ncı Mithridates tarafından sarp bir kaya kütlesi üzerine yaptırılan kale için Ordu Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı (YİKOB) ile Ünye Belediyesi 2018'de restorasyon çalışması başlattı.

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        Geçen sürede kaleye ulaşımı kolaylaştırabilmek için ahşap merdivenler ve seyir terasları oluşturuldu. Ayrıca kale içerisindeki dehlize inilebilmesi için raylı sistem kuruldu.

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        Ziyaretçiler için ortak kullanım alanlarının da yapıldığı kale, tarihi geçmişi ve yenilenen alanlarıyla kent turizmine katkı sağlamaya başladı.

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        İl Kültür ve Turizm Müdürü Uğur Toparlak, kentin kültür ve tarih miraslarından Ünye Kalesi'ndeki restorasyonun kısa süre önce tamamlandığını söyledi. Kalede en önemli çalışmanın dehlizlere yönelik olduğunu ifade eden Toparlak, bu bölümlere ulaşılması için raylı sistem kurulduğunu belirtti.

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        "MACERA TUTKUNLARI İÇİN BİR MERKEZ OLDU"

        Ünye Kalesi'nin macera tutkunları için önemli bir nokta olduğuna dikkati çeken Toparlak, ayrıca çevre düzenlemesi ve yürüyüş yollarının yapıldığını aktardı.

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        Toparlak, kalenin Ordu turizmine önemli katkı sunmasını beklediklerine işaret ederek, "Kale içerisindeki iki dehlizden birisi temizlendi. Temizlenen dehliz içerisinde raylı sistem oluşturuldu. Burası macera tutkunları için bir merkez oldu. Macerayı sevenler için gidilip görülecek bir yer" diye konuştu.

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        Ünye Belediye Başkanı Hüseyin Tavlı da kale içindeki dehlizlere inebilmek için Türkiye'de ilk defa raylı sistemin burada hayata geçirildiğini, bu sayede ziyaretçilerin kolaylıkla dehlizlere ulaşabileceğini kaydetti.

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        Raylı sistem ile dehlizin en son noktasına ulaşıldığını anlatan Tavlı, "Dehlizin dip noktasına raylı sistem ile kolay bir şekilde indik. Bu kolaylığın sağlanması aynı zamanda buraya gelenlerin kaleyi daha kolay ziyaret etmelerini, geçmişte yaşanan ve o günkü dini ritüellere göre yaptıkları ibadetlerin şekillerini ve su ihtiyaçlarını karşılamak için yapmış oldukları çalışmaların tamamını gözlemleme fırsatı buluyoruz" dedi.

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        Ünye Kalesi'ne ailesi ile gelen Ergin Saka, kale için yapılan restorasyon çalışmalarını çok beğendiğini, ziyarete açıldığını duyduktan sonra hemen geldiğini ifade etti. Ordu'ya güzel bir eser kazandırıldığını dile getiren Saka, şöyle konuştu:

        "Ünye Kalesi görünüm ve manzarası itibariyle mükemmel yer. Herkesin ziyaret etmesi gerektiği bir yer olarak görüyorum. Özellikle gurbetçilerimiz Karadeniz'e gelip burayı görmeden gitmesinler. Gerçekten harika bir ortam ziyaretçileri bekliyor."

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        Dursun Çoban ise Ünye Kalesi'nin tarihi bir özelliğe sahip olduğuna değinerek, herkesin görmesini tavsiye etti.

        Narin Aydın da kaleyi ilk kez ziyaret ettiğini belirterek, "İlk defa buraya geldim. Kalenin yürüyüş yolları çok rahat ve manzarası güzel. Yapılan çalışmaları çok beğendim. Herkesi burayı görmelerini isterim. Çünkü burası Ordu'da görülecek yerlerden birisi" ifadelerini kullandı.

        #Ünye Kalesi
        #ordu
        #restorasyon
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