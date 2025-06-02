2 bin 500 yıllık Ünye Kalesi ziyaretçilerini ağırlamaya başladı

Ünye Kalesi'ne ailesi ile gelen Ergin Saka, kale için yapılan restorasyon çalışmalarını çok beğendiğini, ziyarete açıldığını duyduktan sonra hemen geldiğini ifade etti. Ordu'ya güzel bir eser kazandırıldığını dile getiren Saka, şöyle konuştu:

"Ünye Kalesi görünüm ve manzarası itibariyle mükemmel yer. Herkesin ziyaret etmesi gerektiği bir yer olarak görüyorum. Özellikle gurbetçilerimiz Karadeniz'e gelip burayı görmeden gitmesinler. Gerçekten harika bir ortam ziyaretçileri bekliyor."