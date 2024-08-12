Yalçın, 15.5 kilogram gelen en büyük karpuzu BAL Ligi ekiplerinden ASD Eflanispor için açık artırma ile 15 bin liraya sattıklarını ifade ederek, "Kulübün gelirlerine faydası olması amacıyla başka karpuzlar da sattım. Karpuzları gelir amaçlı satmıyorum. Köylülerimize ikram ediyorum. Cuma günleri cami önünde tattırıyorum. Yoldan geçenlere de karpuzlarımızdan ikram ediyoruz." diye konuştu.