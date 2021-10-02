Süper Lig'de Avrupa Ligleri'nde heyecan bugün devam ediyor. İşte günün maçlarının programı ve saatleri ile ilgili tüm bilgiler...
BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR?
Süper Lig'de bugün maçlarının programı şöyle:
13:30 Konyaspor - Alanyaspor
16:00 Kayserispor - Trabzonspor
16:00 Göztepe - Giresunspor
19:00 Beşiktaş - Sivasspor
TFF 1. Lig'de bugün maçlarının programı şöyle:
13:30 Tuzlaspor - Keçiörengücü
16:00 Balıkesirspor - Gençlerbirliği
19:00 Kocaelispor - İstanbulspor
19:00 Adanaspor - Bandırmaspor
5 büyük ligde günün önemli maçları
14:30 Manchester United - Everton
17:00 Chelsea - Southampton
19:30 Brighton - Arsenal
16:30 B.Dortmund - Augsburg
19:00 Torino - Juventus
21:45 Sassuolo - Inter
22:00 Atletico Madrid - Barcelona
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