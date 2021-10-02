Süper Lig'de Avrupa Ligleri'nde heyecan bugün devam ediyor. İşte günün maçlarının programı ve saatleri ile ilgili tüm bilgiler...

BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR?

Süper Lig'de bugün maçlarının programı şöyle:

13:30 Konyaspor - Alanyaspor

16:00 Kayserispor - Trabzonspor

16:00 Göztepe - Giresunspor

19:00 Beşiktaş - Sivasspor

TFF 1. Lig'de bugün maçlarının programı şöyle:



13:30 Tuzlaspor - Keçiörengücü

16:00 Balıkesirspor - Gençlerbirliği

19:00 Kocaelispor - İstanbulspor

19:00 Adanaspor - Bandırmaspor

5 büyük ligde günün önemli maçları

14:30 Manchester United - Everton

17:00 Chelsea - Southampton

19:30 Brighton - Arsenal

16:30 B.Dortmund - Augsburg

19:00 Torino - Juventus

21:45 Sassuolo - Inter

22:00 Atletico Madrid - Barcelona