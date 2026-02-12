Canlı
        Haberler Dünya 2 Filistinli hayatını kaybetti | Dış Haberler

        2 Filistinli hayatını kaybetti

        Gazze'de Filistinlilerin kaldığı çadırda çıkan yangında 16 yaşındaki bir kız ile 2 yaşındaki kardeşi hayatını kaybetti

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.02.2026 - 01:57 Güncelleme: 12.02.2026 - 01:57
        2 Filistinli hayatını kaybetti
        Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki Deyr el-Belah kentinde yerinden edilen Filistinlilerin kaldığı çadıra çıkan yangında 16 yaşındaki bir kız ile 2 yaşındaki kardeşi hayatını kaybetti, anne ile diğer bir kardeş ise yaralandı.

        Sağlık kaynaklarından alınan bilgiye göre, bir çadırda çıkan yangında 16 yaşındaki Şehd Mahmud el-Medhun olay yerinde yaşamını yitirdi. 2 yaşındaki Adem ise ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti

        Yangında 43 yaşındaki anne Enam el-Medhun ile 1 yaşındaki Sidra yaralandı. Yaralıların Aksa Şehitleri Hastanesi'ne kaldırıldığı belirtildi.

        Görgü tanıkları, yangının annenin çocuklarına yemek hazırladığı sırada çıktığını ve kısa sürede yayıldığını aktardı.

        Alevlerin yakındaki bir çadıra daha sıçradığı ve iki çadırın tamamen yandığı kaydedildi.

        Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki Deyr el-Belah kentinde dün akşam saatlerinde yerinden edilen Filistinlilerin kaldığı çadırlarda çıkan yangında 16 yaşındaki bir kız çocuğunun hayatını kaybettiği, annesi ve iki kardeşinin ise yaralandığı açıklanmıştı.

        İsrail'in geniş çaplı yıkıma yol açan saldırıları nedeniyle sivil yerleşim alanlarının büyük ölçüde tahrip edildiği Gazze Şeridi'nde yüz binlerce Filistinli, güvenli barınma imkanından yoksun şekilde çadırlarda ve geçici barınma merkezlerinde yaşam mücadelesi veriyor.

        Bölgede elektrik kesintileri ve yakıt kıtlığı nedeniyle ısınma ve yemek pişirme için kullanılan ilkel yöntemler, temel güvenlik standartlarından yoksun çadırlarda yangın riskini artırarak Filistinlilerin hayatını tehlikeye atıyor.

        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Zeynep Güneş ile görüştü

        Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısı devam ederken, Mihalgazi Belediye Başkanı Zeynep Güneş ile telefonda görüştü

