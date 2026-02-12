2 Filistinli hayatını kaybetti

Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki Deyr el-Belah kentinde yerinden edilen Filistinlilerin kaldığı çadıra çıkan yangında 16 yaşındaki bir kız ile 2 yaşındaki kardeşi hayatını kaybetti, anne ile diğer bir kardeş ise yaralandı.

Sağlık kaynaklarından alınan bilgiye göre, bir çadırda çıkan yangında 16 yaşındaki Şehd Mahmud el-Medhun olay yerinde yaşamını yitirdi. 2 yaşındaki Adem ise ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti

Yangında 43 yaşındaki anne Enam el-Medhun ile 1 yaşındaki Sidra yaralandı. Yaralıların Aksa Şehitleri Hastanesi'ne kaldırıldığı belirtildi.

Görgü tanıkları, yangının annenin çocuklarına yemek hazırladığı sırada çıktığını ve kısa sürede yayıldığını aktardı.

Alevlerin yakındaki bir çadıra daha sıçradığı ve iki çadırın tamamen yandığı kaydedildi.

İsrail'in geniş çaplı yıkıma yol açan saldırıları nedeniyle sivil yerleşim alanlarının büyük ölçüde tahrip edildiği Gazze Şeridi'nde yüz binlerce Filistinli, güvenli barınma imkanından yoksun şekilde çadırlarda ve geçici barınma merkezlerinde yaşam mücadelesi veriyor.