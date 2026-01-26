Habertürk
Habertürk
        Haberler Gündem 2 gündür kayıp olan Samet’in cansız bedeni bulundu

        2 gündür kayıp olan Samet’in cansız bedeni bulundu

        İstanbul Eyüpsultan'da viyadük altında bir erkeğe ait cansız beden bulundu. Yapılan incelemede, cesedin iki gün önce kayıp başvurusu yapılan 36 yaşındaki Samet Temur'a ait olduğu belirlendi. Temur'un bir cinayete kurban gidip gitmediği araştırılmaya başlandı. Mustafa Şekeroğlu'nun haberi

        Giriş: 26.01.2026 - 22:52 Güncelleme: 26.01.2026 - 22:52
        Viyadük altında sır ölüm
        İstanbul'da akşam saatlerinde gelen ihbar üzerine Eyüpsultan’daki bir viyadüğün altına giden polis ekipleri, hareketsiz yatan bir kişiyi fark etti. Habertürk muhabiri Mustafa Şekeroğlu’nun aktardığına göre, olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde kişinin hayatını kaybettiğini belirledi.

        2 GÜN ÖNE KAYIP BAŞVURUSU YAPILMIŞ

        Olay yerine gelen Cinayet Büro Amirliği ve ilçe emniyet ekipleri geniş çaplı bir çalışma başlattı. Yapılan kimlik tespitinin ardından, hayatını kaybeden kişinin ağabeyi tarafından iki gün önce kayıp başvurusu yapılan Samet Temur olduğu belirlendi.

        'ŞÜPHELİ ÖLÜM' OLARAK SORUŞTURULUYOR

        İlk değerlendirmede Temur’un viyadükten atılarak ölmüş olabileceği üzerinde duruldu; ancak olay yeri ve çevresinde yapılan detaylı incelemede bu yönde bir iz tespit edilmedi. Olay, şüpheli ölüm olarak soruşturuluyor.

        Bir klima firmasında çalıştığı öğrenilen Samet Temur’un cinayete kurban gidip gitmediği araştırılıyor.

        #Samet Temur
        #viyadükte ölüm
        #HABER
