'Kriptoyla çıkan para büyük ve rahatsız edici' 0:00 / 0:00

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Türkiye kripto para konusunda 2 hafta içerisinde yasal düzenleme yapacak. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Şahap Kavcıoğlu, TRT Haber, CNN Türk, A Haber ortak canlı yayınında soruları yanıtladı. Kavcıoğlu, kripto para konusunda 2 hafta içerisinde yasal düzenleme yapılacağını söyledi. Merkez Bankası'nın 30 Nisan'da yürürlüğe girecek yönetmelikle ödemeleri yasaklamadığını, ödeme kuruluşlarının aracılık etmesini yasakladığını vurgulayan Kavcıoğlu, yeni düzenlemenin yolda olduğunu kaydetti.

'ÇIKAN PARA BÜYÜK VE RAHATSIZ EDİCİ'

Kavcıoğlu ''Kriptoyla çıkan para büyük ve rahatsız edici. Giden para geliyor mu belirsiz. Nereye gittiğini bilemiyoruz bu kripto paraların. Avrupa ve ABD’ye giden bir kripto akışı var. SPK, BDDK, Bakanlık kendi düzenlemelerini yapıyor. 2 haftaya kadar sisteme düzenleme gelecek'' dedi.

— Merkez Bankası (@Merkez_Bankasi) April 23, 2021

TCMB, 16 Nisan'da Resmi Gazete'de yayımlanan kripto para ve varlıkların ödemelerde kullanılamayacağına ilişkin düzenlemeye dair yazılı bir açıklama yaptı. Açıklamada, kripto varlıkların herhangi bir düzenleme ve denetim mekanizmasına tabi olmaması, merkezi bir muhatabın bulunmaması, piyasa değerlerinin aşırı oynaklık göstermesi, anonim yapıları nedeniyle yasadışı faaliyetlerde kullanılabilmesi, cüzdanların çalınabilmesi veya sahiplerinin bilgileri dışında usulsüz olarak kullanılabilmesi, işlemlerin geri dönülemez nitelikte olması ve ödemelerde kullanılmasının telafisi mümkün olmayan sonuçlar doğurabileceğine dikkat çekildi.

Son iki günde yerli kripto para borsası Thodex'in ardından Vebitcoin de faaliyetlerini durdurma kararı aldığını duyurdu.