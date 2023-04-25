Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
KONUŞMAYI BAŞLAT
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Yaşam Astroloji 2 Haziran Hangi Burç? 2 Haziran Burcu Yükseleni, Yorumu ve Özellikleri Nedir?
ABONE OL

2 Haziran hangi burç? 2 Haziran burcu yükseleni, yorumu ve özellikleri nedir?

Zaman zaman gizemli yönleriyle ön plana çıkan astrolojinin tarihi milattan önceki yıllara kadar uzanmaktadır. Günümüzde de popülerliğini koruyan astroloji insanların ilgi duyduğu konulardan biridir.

2 Haziran Hangi Burç? 2 Haziran Burcu Yükseleni, Yorumu ve Özellikleri Nedir?
HABERTURK.COM

Burç konusu da astrolojinin yapı taşlarından biridir. 12 adet Güneş burcu bulunur. Güneş burcu ise kişinin doğum tarihine göre belirlenir. Yükselen burçlar ise Güneş burcundan daha detaylı olarak doğum saatine göre hesaplanır. 2 Haziran hangi burç, 2 Haziran burcu ne, 2 Haziran burcu özellikleri, 2 Haziran burcu erkeği, 2 Haziran burcu kadını, 2 Haziran burcu yorumu, 2 Haziran yükseleni nedir, 2 Haziran'da doğan Türk ünlüler ve futbolcular, 2 Haziran'da doğan yabancı ünlüler ve futbolcular kimlerdir? İşte, 2 Haziran ile ilgili tüm burç detayları…

2 Haziran Hangi Burç?

2 Haziran’da doğanların burcu ikizlerdir. Elementi hava olup yönetici gezegenleri Merkür’dür. Merkür gezegeni ise iletişim ve haberleşmenin gezegenidir.

2 Haziran Burcu Ne?

2 Haziran tarihinde dünyaya gelenler ikizler burcuna dâhildir. İkizler burcu 21 Mayıs ile 21 Haziran arasını kapsamaktadır. İkizler burcu ani duygu değişimleriyle adından söz ettirir.

2 Haziran Burcu Özellikleri

  • İletişime her daim açıktırlar. Yeni ortamlara, yeni arkadaşlara bayırlar.
  • Dengesiz ve tutarsız hareketleri sebebiyle arkadaş çevresinde güven sorunları yaşayabilirler.
  • Hırslı yapıları gereğiyle istediklerine ulaşmadan bırakmazlar.
  • Son derece kibar ve naziktirler.
  • Zaman zaman olumsuz düşüncelerde kendilerini bulabilirler.
  • Tez canlıdırlar. Hızlı düşünür, hızlı konuşurlar.
  • Pratik zekâlarıyla dikkat çekerler.
  • Monotonluk onlara göre değildir.
  • Tutumludurlar ancak başkalarının paralarını harcarken bu tutumluluğu göstermezler.
  • İlişkilerinde sapyoseksüeldirler.
  • Flört etmekten çekinmezler. Utangaç bir yapıya sahip değildirler.
  • Şatafattan hoşlanmazlar, aldıkları şeyler genellikle basit ve bütçe dostudur.

2 Haziran Burcu Erkeği

Zodyak’ın sosyal kelebeği ikizler burcu erkeği kendini her ortamda belli eder. Üst düzey mizahları ile karşı cinsin ilgisini çekerler. Pratik zekâlarıyla sayesinde arkadaş ortamlarının aranılan simalarındandır. Değişim ve yeniliğe öncülük ederler. Tek düze yaşam ikizler burcu erkeğini bunaltır. İlişkilerinde canlılık ve heyecan ararlar. Enerjilerine genellikle yenilikçi projelere yatırım olarak kullanılırlar. Bir konuya odaklanmada sıkıntı yaşayabilirler. Fikir geçişleri çok hızlıdır. Bu sebeple onun hızına yetişemeyebilirsiniz. Olumsuz özellikleri ise gün içinde dahi değişebilen ani duygu dalgalanmalarıdır. Ne olduğunu bilmeden kendinizi bir tartışmanın içinde bulabilirsiniz. Ya da birden küçük bir jest ile karşı karşıya kalabilirsiniz. Duyguları uçlarda yaşayan ikizler burcu erkeği zaman zaman yorucu olabilmektedir. İlişki dinamiğine sizin ayak uydurmanız gerekiyor.

2 Haziran Burcu Kadını

2 Haziran tarihinde dünyaya gelen ikizler burcu kadının çok yönlü ve naziktir. Hayatın her alanında zevk alan ikizler burcu kadını son derece açık fikirlidir. Değişim ve gelişme uyum sağlama yeteneğiniz varsa ikizler burcu kadınıyla da geçinebilirsiniz. Tutarsız yönleri kimi zaman can sıkıcı olsa da ilişkinin heyecanı sizin ona eşlik etmenizi sağlayacaktır. Çok yönlü özelliği sayesinde birçok işi aynı anda yapmak isterler. Merkür tarafından yönetildikleri için iletişim yönleri oldukça güçlüdür. Özellikle satış ve pazarlama konusunda başarılı olabilirler.

2 Haziran Burcu Yorumu

  • Esnek düşünme yapısına sahiptirler.
  • İkizler burcu tek düze yaşamdan hoşlanmaz, macera ve yeniliğe düşkündürler.
  • Kimi zaman tutarsız ve değişken yapılara sahiptirler.
  • Hırslı yapıları vardır.
  • Açık fikirlidirler.
  • Karar verme konusunda sıklıkla sıkıntı yaşarlar.
  • Çok yönlü düşünürler, keskin kararlar alırlar.
  • Entelektüellerdir.
  • Dinamik yapıları gereği hayatın her alanında kendilerine yer vardır.

2 Haziran Yükseleni Nedir?

Yükselen burcunuzu hesaplayabilmek için doğum tarihinizi detaylı olarak bilmeniz gerekir. Çünkü yükselen burçlar ortalama iki saatte bir farklılık göstermektedir.

2 Haziran'da Doğan Türk Ünlüler Ve Futbolcular

  • Vali Recep Yazıcıoğlu
  • Spor spikeri Ersin Düzen
  • Oyuncu Mesut Can Tomay
  • Oyuncu Helin Kandemir
  • Oyuncu Mustafa Uzunyılmaz

2 Haziran'da Doğan Yabancı Ünlüler Ve Futbolcular

  • Oyuncu Wentworth Miller
  • Oyuncu Morena Baccarin
  • Oyuncu Dominic Edward Cooper
  • Besteci Edward Elgar
  • Müzisyen Tommy Mandel
ÖNERİLEN VİDEO
Haberi Hazırlayan : Türker Üner

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

1 Haziran Hangi Burç? 1 Haziran Burcu Yükseleni, Yorumu ve Özellikleri Nedir?
YAŞAM 1 Haziran burcu yükseleni, yorumu
On Numara sonuçları bugün: 24 Nisan 2023 On Numara çekilişi açıklandı mı? On Numara sonucu nasıl bakılır?
YAŞAM On Numara sonuçları
Uzmanlar onayladı: Tüm ebeveynlerin uygulaması gereken 9 aile kuralı
YAŞAM Tüm ebeveynlerin uygulaması gereken uzman onaylı 9 ...
İshak Paşa Sarayı'nı Ramazan Bayramı'nda yaklaşık 8 bin kişi ziyaret etti
YAŞAM Ramazan Bayramı'nda binlerce kişi ziyaret etti
En çok tercih edilenler hangileri? İşte dünyada en sık ziyaret edilen gezi yerleri
YAŞAM İşte dünyada en sık ziyaret edilen gezi yerleri
1 yılda 32 bin kilometre uçtu... Eskişehir'e döndü
YAŞAM 1 yılda 32 bin kilometre uçtu... Eskişehir'e döndü
17 yaşındaki Jehan kurtarılamadı... Bakıcısı sarılarak ağladı
YAŞAM 17 yaşındaki Jehan kurtarılamadı... Bakıcısı ...
Neden “Önce kadınlar ve çocuklar”
YAŞAM “Önce kadınlar ve çocuklar” ilkesinin acı tarihi
Yeşil Nobel ilk kez Türkiye'den bir isme verildi
YAŞAM Yeşil Nobel ilk kez Türkiye'den bir isme verildi
Güney Afrika'nın gözde doğa turizmi merkezi: Karoo
YAŞAM Afrika'nın turizm merkezi... 'Susuzluk' anlamına ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.