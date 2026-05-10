        Haberler Gündem 3. Sayfa 2 kadını kurtardı, hayatını kaybetti | Son dakika haberleri

        2 kadını kurtardı, hayatını kaybetti

        Şanlıurfa'da kontrolden çıkarak sulama kanalına devrilen araçtaki 2 kadını kurtardıktan sonra akıntıya kapılarak ağır yaralanan yabancı uyruklu kişi, hayatını kaybetti

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 10 Mayıs 2026 - 17:02 Güncelleme:
        Şanlıurfa’nın Eyyübiye ilçesinde kontrolden çıkarak sulama kanalına devrilen araçtaki 2 kadını kurtardıktan sonra akıntıya kapılarak ağır yaralanan yabancı uyruklu kişi, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

        İHA'nın haberine göre olay Eyyübiye ilçesine bağlı kırsal Külünçe Mahallesi ile Uğurlu Mahallesi arasındaki sulama kanalında meydana geldi. Sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen otomobil kontrolden çıkarak içerisindeki 2 kadınla birlikte sulama kanalına düştü.

        Olayı gören yabancı uyruklu Mehmet El Mezar, suya atlayıp kadınların kurtarılmasına yardım etti. Kadınlar kurtarıldıktan sonra suyun şiddetine dayanamayan kişi de akıntıya kapıldı. Çevredekiler tarafından kurtarılarak hastaneye kaldırılan şahıs, bugün hayatını kaybetti.

