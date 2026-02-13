Canlı
        2 köpeği vurdu! Tutuklama talep edildi

        Bodrum'da 2 sokak köpeğinin tüfekle vurularak öldürülmesine ilişkin gözaltına alınan şüpheli, çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Karara itiraz eden Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığı, şüpheli hakkında yeniden tutuklama talebinde bulundu

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 13.02.2026 - 20:35 Güncelleme: 13.02.2026 - 20:35
        Muğla'nın Bodrum ilçesinde 2 köpek, tüfekle vurularak öldürüldü. Olaya ilişkin gözaltına alınn C.Ö.'nün (61) dün çıkarıldığı muhakemece adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığı'nın itiraz etti. Şüpheli hakkında yeniden tutuklama talep edildi.

        Olay, dün saat 12.00 sıralarında Güvercinlik Mahallesi'nde meydana geldi. Yolda kanlar içerisinde hareketsiz yatan 2 sokak köpeğini görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye Güvercinlik Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri sevk edildi.

        Olay yeri incelemesinde köpeklerin tüfekle vurularak öldürüldüğü belirlendi. Bölgedeki güvenlik kameralarını inceleyen jandarma ekipleri, C.Ö.’yü av tüfeğiyle yakalayıp, gözaltına aldı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, dün çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Öte yandan, karara itiraz eden Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığı, olayla ilgili C.Ö. hakkında yeniden tutuklama talep etti.

        *Haberin görselleri DHA tarafından servis edilmiştir.

