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        Haberler Spor Futbol Spor Toto 2. Lig 2. Lig'de play-off eşleşmeleri belli oldu! - Futbol Haberleri

        2. Lig'de play-off eşleşmeleri belli oldu!

        2. Lig'de son hafta maçları tamamlandı. 1. Lig'e yükselmek için mücadele verecek takımların play-off'taki eşleşmeleri belli oldu.

        Kaynak
        Habertürk / AA
        Giriş: 03.05.2025 - 18:00 Güncelleme: 03.05.2025 - 19:20
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        2. Lig'de play-off eşleşmeleri belli oldu!
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        2. Lig'de 34. ve son hafta maçları tamamlandı.

        Kırmızı Grup'ta Antalya Belek Üniversitesi Serik Belediyespor, deplasmanda Merkür Jet Erbaaspor'u 6-0 yenerek şampiyon oldu ve Trendyol 1. Lig'e yükseldi.

        Beyaz Grup'ta ise deplasmanda İskenderunspor'u 1-0 yenen Sarıyer, şampiyonluğunu ilan ederek üst lige çıktı.

        Kırmızı Grup'ta Giresunspor ve Ülkea Nazillispor'un ardından düşen 3. takım, deplasmanda Ankara Demirspor'a 4-0 yenilen Diyarbekirspor oldu.

        PLAY-OFF

        Beyaz Grup'ta Batman Petrolspor, ligi 2. sırada bitirerek doğrudan 3. tura kaldı.

        Kırmızı Grup'ta ise Karacabey Belediyespor, adını play-off'a yazdıran son ekip oldu.

        Grup ikincileri doğrudan 3. tura yükselecek.

        İlk turda 3'üncü ile 6'ncı, 4'üncü ile de 5'inci tek maç eleme usulüne göre karşılaşacak.

        İkinci ve üçüncü tur, çift maç eleme usulüne göre oynanacak.

        Play-off'ta ikinci ve üçüncü tur, çift maç eleme usulüne göre oynanacak. İki grupta adını finale yazdıran takımlar, 1. Lig'e yükselecek 3. ekip olmak için tarafsız sahada final maçına çıkacak.

        Play-off ilk tur maçları 8 Mayıs Perşembe günü, ikinci tur müsabakaları 12-16 Mayıs'ta, üçüncü tur mücadeleleri 22-26 Mayıs'ta ve final 1 Haziran Pazar günü oynanacak.

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        İşte eşleşmeler:

        - Beyaz Grup

        8 Mayıs Perşembe:

        16.00 GMG Kastamonuspor-Beykoz Anadoluspor (Gazi)

        16.00 Bulut Yeşil İnşaat Adana 01 FK-Altınordu (Ali Hoşfikirer)

        - Kırmızı Grup

        8 Mayıs Perşembe:

        16.00 Motolux 68 Aksarayspor-Karacabey Belediyespor (Dağılgan)

        20.00 Menemen FK-Artı Değer Vanspor FK (Menemen İlçe)

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