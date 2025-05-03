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        Haberler Spor Futbol Spor Toto 2. Lig 2. Lig'de şampiyonlar belli oldu: Sarıyer ve Serik Belediyespor! - Futbol Haberleri

        2. Lig'de şampiyonlar belli oldu: Sarıyer ve Serik Belediyespor!

        2. Lig 34. ve son haftasında şampiyonluk mücadelesi nefes kesti... Kırmızı Grup'ta 3 takım şampiyonluk için kapışırken; Serik Belediyespor, Erbaaspor'u 6-0 geçerek liderliği bırakmadı ve şampiyon olarak 1. Lig'e yükseldi. Beyaz Grup'ta ise Sarıyer, İskenderunspor deplasmanından 1-0 galibiyetle döndü ve 1. Lig'e yükselen bir diğer takım oldu.

        Kaynak
        Habertürk / AA
        Giriş: 03.05.2025 - 10:05 Güncelleme: 03.05.2025 - 17:29
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        2. Lig'de şampiyonlar belli oldu!
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        2. Lig'de şampiyonluk haftası yaşandı... Kırmızı Grup'ta 3 takım şampiyonluk için kapışırken; Beyaz Grup'ta ise 2 ekip zirve yarışı için kıyasıya mücadele verdi.

        BEYAZ GRUP'TA ŞAMPİYON SARIYER!

        2. Lig Beyaz Grup'ta ise 79 puanla lider konumda bulunan Sarıyer, deplasmanda İskenderunspor'la karşı karşıya geldi ve sahadan 1-0 galibiyetle ayrılarak 82 puanla şampiyon oldu.

        İskenderunspor 0-1 Sarıyer (HT Spor YouTube)

        Batman Petrolspor ise sahasında Anagold 24Erzincanspor'u 2-0'lık skorla geçerek sezonu 80 puanla 2. sırada bitirdi.

        Batman Petrolspor 2-0 Anagold 24Erzincanspor (HT Spor YouTube)

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        PLAY-OFF SIRALAMASI BELLİ OLDU

        Tamamlanan maçların ardından Beyaz Grup'ta play-off'a kalan takımlar da belli oldu. Batman Petrolspor doğrudan play-off finalinde 3. turda yer alırken; Kastamonuspor, Adana, Altınordu ve Beykoz Anadolu aralarında maçlar yaparak 3. tura kalmak için yer dökecek. Afyonspor, Altay ve Karaköprü Belediyespor ise küme düşen ekipler oldu.

        KIRMIZI GRUP'TA ŞAMPİYON SERİK BELEDİYE!

        71 puanla lider Antalya Belek Üniversitesi Serik Belediyespor, Merkür Jet Erbaaspor deplasmanında sahneye çıktı. Antalya temsilcisi, Tokat ekibini 6-0 mağlup etti ve liderliği bırakmayarak şampiyonluğa ulaştı.

        Merkür Jet Erbaaspor 0-6 Antalya Belek Üniversitesi Serik Belediyespor (HT Spor YouTube)

        Haftaya 70 puanla 2. giren Motolux 68 Aksarayspor ise sahasında Karacabey Belediye Spor'a 1-0 mağlup olarak sezonu 70 puanla 3. sırada tamamladı.

        Motolux 68 Aksarayspor 0-1 Karacabey Belediye Spor (HT Spor YouTube)

        69 puanla 3. sırada olan Çimentaş Elazığspor ise sahasında Turkish Oil Yeni Mersin İdmanyurdu Futbol'u 1-0 mağlup ederek 72 puanla sezonu 2. sırada bitirdi.

        Çimentaş Elazığspor 1-0 Turkish Oil Yeni Mersin İdmanyurdu Futbol (HT Spor YouTube)

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        İŞTE PLAY-OFF SIRALAMASI!

        2. bitiren Elazığspor direkt play-off finalinde 3. tura yükseldi. Aksaray Belediyespor, Menemenspor, Vanspor FK ve Karacabey Belediye ise play-off 3. tur finaline kalmak için yarışacak. Kırmızı Grup'ta Giresunspor, Nazillispor ve Belediye Derincespor küme düşen takımlar oldu.

        PLAY-OFF MÜCADELELERİ 8 MAYIS'TA BAŞLAYACAK

        Beyaz ve Kırmızı Grup liderlerinin doğrudan 1. Lig'e yükseleceği Nesine 2. Lig'de liderleri takip eden beşer ekip, play-off'ta mücadele edecek.

        Grup ikincilerinin doğrudan 3. tura yükseleceği play-off'un ilk turunda 3'üncü ile 6'ncı, 4'üncü ile de 5'inci tek maç eleme usulüne göre karşılaşacak.

        İkinci ve üçüncü tur, çift maç eleme usulüne göre oynanacak. İki grupta adını finale yazdıran takımlar, 1. Lig'e yükselecek 3. ekip olmak için tarafsız sahada final maçına çıkacak.

        Play-off ilk tur maçları 8 Mayıs Perşembe günü, ikinci tur müsabakaları 12-16 Mayıs'ta, üçüncü tur mücadeleleri 22-26 Mayıs'ta ve final 1 Haziran Pazar günü oynanacak.

        İşte alınan diğer sonuçlar:

        Beyaz Grup:

        Fethiyespor-Sincan Belediyesi Ankaraspor: 0-4

        Altay-Kırklarelispor: 3-0

        Bulut Yeşil İnşaat Adana 01 FK-İnegölspor: 4-2

        Beykoz Anadoluspor-GMG Kastamonuspor: 1-2

        Karaköprü Belediyespor-E Koleji Isparta 32 Spor: 5-1

        Kırmızı Grup:

        Giresunspor-Somaspor: 0-0

        Ankara Demirspor-Diyarbekirspor: 4-0

        Artı Değer Vanspor FK-Karaman FK: 4-1

        Menemen FK-Beyoğlu Yeni Çarşı Spor Faaliyetleri: 3-2

        Kuzey Marmara AŞ Arnavutköy Belediyesi Futbol-Bucaspor 1928: 2-3

        Ülkea Nazillispor-Belediye Derincespor: 1-5

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