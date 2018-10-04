Çıkartılacak ek gösterge, söz konusu mesleklerden emekli olanların aylıklarında artış sağlayacak. Emekliliği gelenler de ikramiye artışından yararlanabilmek için 3600 ek göstergenin yürürlüğe gireceği tarihi bekliyor. 3600 ek göstergeyle ilgili son duruma ilişkin ayrıntılar haberimizde.

Öğretmen, polis, hemşire, idareci ve din görevlilerine 3600 ek gösterge müjdesi, AK Parti’nin seçim vaatleri arasında yer aldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, müjdeyi 24 Mayıs’ta açıkladı. Cumhurbaşkanı’nın açıklamasının ardından, 3600 ek gösterge kapsamına dahil edileceği duyurulan mesleklerde emeklilik işlemleri durdu. Yaş haddinden zorunlu emekli olanlar dışında emeklilik dilekçeleri beklemeye alındı. Yaz aylarında emekli olmayı planlayan 20 bin dolayında öğretmen de dilekçe vermekten vazgeçip, çalışmaya devam etme kararı aldı.

YASA TASLAĞI BEKLENİYOR



Konuyla ilgili olarak Aile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Hazine ve Maliye Bakanlığı bürokratları hummalı bir çalışma yürütüyor. Yasa taslağında, 3600 ek gösterge kapsamına alınacak idarecilerin kimler olacağı netlik kazanacak. Yasaya göre şef unvanındaki çalışanlardan itibaren tüm yöneticiler “idareci” olarak kabul ediliyor. Ek göstergesi 2200’den 3600’e çıkartılacak “idarecilerin” kim olacağı, hazırlanacak yasa taslağıyla şekillenecek.

STATÜ MÜ EĞİTİM Mİ?



Taslakta üzerinde çalışılan bir başka konuyu, kapsama gireceklerin belirlenmesinde “statünün mü eğitim durumunun mu” esas alınacağı hususu oluşturuyor. Astsubaylarda olduğu gibi statüye göre ek gösterge verilmesi durumunda, eğitim durumuna bakılmaksızın tüm öğretmen, hemşire, polis ve din görevlileri 3600 ek göstergeden faydalanabilecek. Lise veya yükseköğrenim mezunu astsubaylarda statü esası uygulanıyor ve hepsi 3600 ek göstergeden faydalanıyor.

Eğitim durumu dikkate alınırsa, 3600 ek göstergeden sadece üniversitelerin 4 yıllık lisans mezunları yararlanabilecek.

Genel idare hizmetleri sınıfında çok sayıda ortaokul ve lise mezunu bulunuyor. Bunların kapsama girip girmeyeceği, yasa taslağıyla belli olacak.

YAŞ HADDİNDEN EMEKLİ OLANLARIN DURUMU



3600 ek gösterge kapsamındaki mesleklerde ve idareci sınıfında, açıklamanın yapıldığı 24 Mayıs’tan sonra emeklilik işlemleri adeta durdu. Ancak, bunlardan yaş haddini dolduranlar emekli oldu.



3600 ek gösterge, yürürlüğe girdiği andan itibaren, mevcut emeklilerin aylıklarına yansıyacak. Ancak, emekli ikramiyeleri, emekli olunan tarihteki ek göstergeye göre ödeniyor.



Yaş haddinden emekli olanlar, 3600 ek göstergeden yararlanamadıklarından her yıl için 838 lira kayıp yaşadı. Yaş haddinden emekli olanlar genellikle 42-45 yıl gibi uzun süre hizmeti olan kişiler. 45 yıl hizmeti bulunan bir kişi 3600 ek gösterge yasalaşmadan emekli olduğunda 37 bin 710 lira kayba uğruyor.



Müjdenin açıklandığı tarihten sonra yaş haddinden dolayı emekli olanlara, ikramiye konusunda geriye dönük bir hak sağlanıp sağlanmayacağı da yasa taslağıyla netlik kazanacak.

İKRAMİYE EN AZ 21 BİN LİRA ARTACAK



Ek göstergenin 2200’den 3600’e çıkmasıyla 25 yıl hizmeti bulunan öğretmen, hemşire, din görevlisi ve idarecilerin emekli aylıkları 653.15 lira, 30 yıl hizmeti bulunanların 696.69 lira, 35 yıl hizmeti bulunanların da 740.24 lira artacak.

Ek göstergenin 2200’den 3600’e çıkmasıyla emekli ikramiyesinde de çok önemli artış söz konusu olacak.



25 yıl hizmeti bulunanların emekli ikramiyesi 82 bin 345 liradan 103 bin 279 liraya çıkacak. Emekli ikramiyeleri 20 bin 934 lira artacak.



30 yıl hizmeti bulunanların emekli ikramiyesi 98 bin 814 liradan 123 bin 935 liraya çıkacak ve 25 bin 121 lira daha fazla ikramiye alacaklar.



Hizmet süresi 35 yıl olanların emekli ikramiyesi 115 bin 283 liradan 144 bin 591 liraya çıkacak. Bunların emekli ikramiyesi de 29 bin 308 lira artacak.





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