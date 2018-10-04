3600 ek gösterge
İş-Yaşam
Haberler > Ekonomi > İş-Yaşam > 2 milyon memur ve emeklinin gözü 3600 ek göstergede

3600 ek gösterge yürürlüğe girdiği anda maaşlara yansıyacak

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın 24 Mayıs’ta müjdesini verdiği 3600 ek göstergeyle ilgili yasa taslağı çalışmaları devam ediyor. 1.5 milyon öğretmen, polis, hemşire ve din görevlisi ile idareciyi ve 500 bin dolayındaki emekliyi ilgilendiren 3600 ek göstergenin ne zaman yürürlüğe gireceği merak ediliyor. Habertürk'ten Ahmet Kıvanç'ın haberi...

04.10.2018 - 11:18 | Güncelleme:

Çıkartılacak ek gösterge, söz konusu mesleklerden emekli olanların aylıklarında artış sağlayacak. Emekliliği gelenler de ikramiye artışından yararlanabilmek için 3600 ek göstergenin yürürlüğe gireceği tarihi bekliyor. 3600 ek göstergeyle ilgili son duruma ilişkin ayrıntılar haberimizde.

3600 EK GÖSTERGE NE ZAMAN YÜRÜRLÜĞE GİRECEK?

Öğretmen, polis, hemşire, idareci ve din görevlilerine 3600 ek gösterge müjdesi, AK Parti’nin seçim vaatleri arasında yer aldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, müjdeyi 24 Mayıs’ta açıkladı. Cumhurbaşkanı’nın açıklamasının ardından, 3600 ek gösterge kapsamına dahil edileceği duyurulan mesleklerde emeklilik işlemleri durdu. Yaş haddinden zorunlu emekli olanlar dışında emeklilik dilekçeleri beklemeye alındı. Yaz aylarında emekli olmayı planlayan 20 bin dolayında öğretmen de dilekçe vermekten vazgeçip, çalışmaya devam etme kararı aldı.

YASA TASLAĞI BEKLENİYOR

Konuyla ilgili olarak Aile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Hazine ve Maliye Bakanlığı bürokratları hummalı bir çalışma yürütüyor. Yasa taslağında, 3600 ek gösterge kapsamına alınacak idarecilerin kimler olacağı netlik kazanacak. Yasaya göre şef unvanındaki çalışanlardan itibaren tüm yöneticiler “idareci” olarak kabul ediliyor. Ek göstergesi 2200’den 3600’e çıkartılacak “idarecilerin” kim olacağı, hazırlanacak yasa taslağıyla şekillenecek.

STATÜ MÜ EĞİTİM Mİ?

Taslakta üzerinde çalışılan bir başka konuyu, kapsama gireceklerin belirlenmesinde “statünün mü eğitim durumunun mu” esas alınacağı hususu oluşturuyor. Astsubaylarda olduğu gibi statüye göre ek gösterge verilmesi durumunda, eğitim durumuna bakılmaksızın tüm öğretmen, hemşire, polis ve din görevlileri 3600 ek göstergeden faydalanabilecek. Lise veya yükseköğrenim mezunu astsubaylarda statü esası uygulanıyor ve hepsi 3600 ek göstergeden faydalanıyor.
Eğitim durumu dikkate alınırsa, 3600 ek göstergeden sadece üniversitelerin 4 yıllık lisans mezunları yararlanabilecek.
Genel idare hizmetleri sınıfında çok sayıda ortaokul ve lise mezunu bulunuyor. Bunların kapsama girip girmeyeceği, yasa taslağıyla belli olacak.

YAŞ HADDİNDEN EMEKLİ OLANLARIN DURUMU

3600 ek gösterge kapsamındaki mesleklerde ve idareci sınıfında, açıklamanın yapıldığı 24 Mayıs’tan sonra emeklilik işlemleri adeta durdu. Ancak, bunlardan yaş haddini dolduranlar emekli oldu.

3600 ek gösterge, yürürlüğe girdiği andan itibaren, mevcut emeklilerin aylıklarına yansıyacak. Ancak, emekli ikramiyeleri, emekli olunan tarihteki ek göstergeye göre ödeniyor.

Yaş haddinden emekli olanlar, 3600 ek göstergeden yararlanamadıklarından her yıl için 838 lira kayıp yaşadı. Yaş haddinden emekli olanlar genellikle 42-45 yıl gibi uzun süre hizmeti olan kişiler. 45 yıl hizmeti bulunan bir kişi 3600 ek gösterge yasalaşmadan emekli olduğunda 37 bin 710 lira kayba uğruyor.

Müjdenin açıklandığı tarihten sonra yaş haddinden dolayı emekli olanlara, ikramiye konusunda geriye dönük bir hak sağlanıp sağlanmayacağı da yasa taslağıyla netlik kazanacak.

İKRAMİYE EN AZ 21 BİN LİRA ARTACAK

Ek göstergenin 2200’den 3600’e çıkmasıyla 25 yıl hizmeti bulunan öğretmen, hemşire, din görevlisi ve idarecilerin emekli aylıkları 653.15 lira, 30 yıl hizmeti bulunanların 696.69 lira, 35 yıl hizmeti bulunanların da 740.24 lira artacak.
Ek göstergenin 2200’den 3600’e çıkmasıyla emekli ikramiyesinde de çok önemli artış söz konusu olacak.

25 yıl hizmeti bulunanların emekli ikramiyesi 82 bin 345 liradan 103 bin 279 liraya çıkacak. Emekli ikramiyeleri 20 bin 934 lira artacak.

30 yıl hizmeti bulunanların emekli ikramiyesi 98 bin 814 liradan 123 bin 935 liraya çıkacak ve 25 bin 121 lira daha fazla ikramiye alacaklar.

Hizmet süresi 35 yıl olanların emekli ikramiyesi 115 bin 283 liradan 144 bin 591 liraya çıkacak. Bunların emekli ikramiyesi de 29 bin 308 lira artacak.

 

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!
Sen de Düşüncelerini Paylaş!
2000
* YORUM KURALLARINI OKUMAK İÇİN TIKLAYINIZ!
Yorumlar 12
  • Misafir 2 dakika önce
    İşçi ölsün. Memur yaşasın.
  • Misafir 20 dakika önce
    Bağkur esnaf emeklisi aç
  • Misafir 25 dakika önce
    adalete bak.35.sene ssk.lı çalış.1300.tl.maaş.memura verillen fark.700tladalete bak.35.sene ssk.lı çalış.1300.tl.maaş.memura verillen fark.700tl
Tüm yorumları göster(12)
Kalan karakter : 2000
İLGİNİZİ ÇEKECEK HABERLER